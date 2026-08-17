Deportivo - Elche: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver la primera jornada de LaLiga EA Sports

El conjunto de Antonio Hidalgo se verá las caras con el de Martín Alsemi en el día de hoy en Riazor, en un duelo que medirá las fuerzas de los dos equipos en la primera jornada de LaLiga EA Sports

Deportivo de la Coruña y Elche dan el pistoletazo de salida en LaLiga EA Sports con la disputa de la primera jornada, que tendrá lugar en Riazor. Los de Antonio Hidalgo llegan en buena forma tras los resultados cosechados en pretemporada, además de fichajes que han ilusionado a la afición este mercado, como el de Leo Román en portería o Aubameyang. Por otro lado, Martín Alsemi llega reforzado por un nuevo proyecto.

El Elche ha seguido, por su parte, firmando incorporaciones a lo largo del verano, como las de Fer Niño o Javi Morcillo, aunque podría llegar alguna más en esta recta final del mercado de fichajes. Además, los de Martín Alsemi llegan a la primera jornada como invictos en los partidos de pretemporada, con dos victorias y tres empates en los cinco encuentros que han disputado, frente al Kaizer, Johor, Al-Ain, Córdoba, Toulouse.

Por otro lado, el Deportivo de la Coruña viene de perder su encuentro contra el Real Madrid en Riazor, correspondiente al Trofeo Teresa Herrera, en el que fue el único 'pinchazo' de los de Antonio Hidalgo en pretemporada. Tras ello, el club gallego afronta la primera jornada de LaLiga EA Sports con la ilusión por las nubes tras conseguir el importante ascenso a Primera División la pasada jornada.

Un mercado de fichajes intenso en el Deportivo y Elche

La jornada de este lunes 17 de agosto tendrá un partido entre dos equipos dispuestos a llevarse sus tres primeros puntos de la clasificación de LaLiga EA Sports. El Deportivo de la Coruña llega con la ilusión tras el ascenso a Primera División, que ha provocado a su vez importantes movimientos en la plantilla, no solo a nivel de fichajes, ya que han salido, Luis Chacón, Diego Gómez, Mohamed Bouldini y Alex Petxarroman.

Las últimas semanas en el Elche han sido más intensas, con salidas en la parcela ofensiva como la de Rafa Mir o André Silva o, sobre todo, la de Álvaro Rodríguez, que ha dejado un total de 25 millones de euros por su traspaso al Bournemouth. Además, el club alicantino anunció la marcha de Aleix Febas al Celta de Vigo, un jugador que tuvo protagonismo la pasada campaña con Eder Sarabia al frente del banquillo del Martínez Valero.

¿A qué hora se juega el partido? Deportivo - Elche

El horario fijado para el Deportivo - Elche de la primera jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 21:00 en horario peninsular y 20:00 en Canarias, de este lunes 17 de agosto.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Deportivo - Elche

El partido que enfrentará a Deportivo y Elche se ofrecerá en DAZN. Para seguirlo desde el móvil, la app DAZN es la opción.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Deportivo - Elche

Además, el Deportivo - Elche podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en Riazor desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Antonio Hidalgo y Martín Alsemi.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Deportivo - Elche, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en Riazor. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Antonio Hidalgo y Martín Alsemi, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre gallegos y alicantinos.

Alineaciones probables de Deportivo y Elche

Deportivo: Leo Román. Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Angeliño, Diego Villares, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Bil Nsongo y Pierre-Emerick Aubameyang.

Elche: Dituro, Affengruber, Fede Redondo, Chust, Cepeda, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera, Tete Morente, Ali Houary y Fer Niño.