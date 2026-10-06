"Bellingham tendría que ser el capitán del Real Madrid. No hace 50 goles, pero contagia al resto"

El centrocampista inglés ha recibido una lluvia de elogios en su país por el nivel que viene ofreciendo con la selección, pero también en España se deshacen en halagos, pidiendo el ex madiridista Miguel Torres que le otorguen más galones en el conjunto banco

Autor de tres dianas y tres asistencias en las siete primeras jornadas de LaLiga, Jude Bellingham está aprovechando también el parón para brillar con fuerza con la selección de Inglaterra. Un tanto y tres pases de gol en la goleada ante Croacia en la Nations League le han encumbrado y el centrocampista del Real Madrid está recibiendo una lluvia de elogios en estos días, tanto en su país como en España.

El debutante Alex Scott, asombrado: "Es el mejor centrocampista del mundo"

"Sinceramente, nunca había visto nada igual. Es aún mejor en persona; verlo de cerca y compartir el campo con él... Es el mejor centrocampista del mundo, sin duda uno de los mejores jugadores del planeta y, además, una gran persona. Todo el mundo lo sabe: los aficionados lo saben y todo el mundo conoce su calidad humana. "En el campo el talento de Bellingham es aterrador y marca el nivel al que debemos aspirar", aseguró al respecto Alex Scott, jugador del Bournemouth que se ha estrenado en este parón como internacional absoluto.

Para Roy Keane, "puede llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos"

Pero no solo los jóvenes se rinden ante el futbolista nacido en Stourbridge. También una leyenda como Roy Keane, ex jugador del Manchester United, lo ha colmado de halagos. "Bellingham puede llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su actitud con la selección inglesa últimamente... lo he elogiado por ser fantástico con el balón, pero lo que hace sin él es lo que motiva a todos estos jugadores. Si tienes en tu equipo a un jugador tan bueno, que es increíble con el balón y juega en el Real Madrid y hace cosas brillantes, pero sobre todo su entrega sin balón, eso inspirará a todos los demás jugadores", explicó el ahora analista futbolístico en ITV.

Lineker lo tiene claro: "Podría ser el mejor futbolista de la historia de Inglaterra"

Pero el ex centrocampista no es el único mito inglés que ha mostrado su asombro por el nivel que viene ofreciendo el madridista a sus 23 años. "El toque de Jude es increíblemente bueno. La forma en la que se gira y se va de la gente... Podría terminar siendo el mejor futbolista de la historia de Inglaterra", aseguró por su parte Gary Lineker, ex del FC Barcelona, en el pódcast 'The Rest Is Football'.

Miguel Torres pide más galones para Bellingham en el Real Madrid: "Te puede sostener una generación"

También su seleccionador, Thomas Tuchel, ha reconocido que el ex del Borussia Dortmund "ha alcanzando otro nivel". Pero las flores no solo le llegan desde su país. En España, un ex jugador del Real Madrid como Miguel Torres también quiso poner de relieve su admiración por el fútbol del internacional británico, dejando entrever que con su país rinde más y mejor al ser el gran protagonista.

“A mí Bellingham me encanta. Para mí es el mejor jugador en esa posición. Creo que en la selección inglesa se siente líder, verdadero líder. No necesita demostrarlo desde su propia boca, sino en el terreno de juego. Hace todo bien, no te hace 50 goles, pero es un futbolista capaz de contagiar al resto de futbolistas”, afirmó en Onda Cero.

Por ello, el que fuese también jugador de Getafe, Málaga y Olympiacos pide más galones para Bellingham en el Santiago Bernabéu. "No sé si el debate algún día se llevará al Real Madrid, pero yo le daría la capitanía. Es un futbolista en torno al cual se puede hacer un proyecto, por su estilo futbolístico, te puede sostener una generación”, sentenció.