José Alberto señala la polémica con Sergio Canales: "Quiero jugadores que quieran ganar"

El entrenador del Racing de Santander desveló que ha hablado con Sergio Canales, además de lanzar un mensaje sobre la dificultad del encuentro ante el Elche: "Va a ser un partido súper exigente"

José Alberto López ha hablado en la previa del encuentro contra el Elche. El técnico ha dado detalles de diferentes temas que acontecen al equipo el mercado de fichajes, que avanza hacia su recta final con movimientos y futuro de jugadores aún por definir. Además, el entrenador del club cántabro ha aprovechado para explicar la polémica surgida con Sergio Canales tras el choque frente al Getafe, que hizo saltar las alarmas.

El técnico se refirió al enfado del centrocampista del Racing de Santander, que fue sustituido en el minuto 64, cuando el encuentro iba todavía 0-0. Tras ello, José Alberto López ha querido lanzar un mensaje a Sergio Canales de cara a los próximos encuentros y a lo que se presenta esta temporada: "Que él nos ayude también como equipo a estar mejor".

José Alberto López analiza el partido contra el Elche: "Súper exigente"

De esta manera, José Alberto López ha analizado el partido ante el Elche: "Un partido súper exigente, como lo van a ser todos. El Elche es un equipo que ya lleva muchas temporadas con un estilo muy reconocible, con un estilo al que cada entrenador que ha tenido ha ido dando su sello, pero dando continuidad a lo anterior. Así también es este nuevo Elche, un equipo que lo hemos visto en la jornada anterior contra el Barcelona".

El técnico del Racing apunta que el Elche "es capaz de llevar la iniciativa, que es capaz de progresarte en el juego. Va a ser un partido tremendamente exigente y donde vamos a tener que demostrar nuestro nivel, estar a un nivel de solidaridad muy alto en los esfuerzos para poder contrarrestar esos mecanismos de juego ofensivo que ellos puedan tener, pero convencidos de que también vamos a poder hacerles daño".

José Alberto López y el mercado de fichajes: "Ellos saben cuál es mi idea"

José Alberto López fue preguntado por el mercado de fichajes: "Eso lo tratamos de manera interna y ellos saben cuál es mi idea, no ahora, sino ya al finalizar la temporada anterior. Estoy centrado plenamente en el partido de mañana, prepararlo, hacer un buen plan del partido, tomar buenas decisiones que puedan ayudar al equipo y, a partir de ahí, con los jugadores que tengamos, sacar el máximo rendimiento posible".

El entrenador del Racing de Santander ha analizado el arranque de temporada: "Me ha gustado la personalidad con la que hemos jugado en escenarios complicados, por los rivales que hemos tenido enfrente y dónde hemos jugado. No nos olvidemos: contra dos equipos que la temporada anterior hacen competición europea, dos de los equipos menos goleados de la categoría, y hemos jugado de tú a tú y con muchísima personalidad".

José Alberto López: "Creo que podíamos tener seis puntos perfectamente"

Además, José Alberto explicó que "lo que menos me gusta es tener un punto, porque creo que podíamos tener seis perfectamente, podíamos tener tres o cuatro de manera normal, pero tenemos uno. Y eso también nos hace reflexionar sobre lo difícil y lo dura que es la categoría, en cuanto a que no podemos tener desconexiones en los partidos".

El técnico recuerda que "la primera desconexión la hemos visto en estos dos partidos, que te penalizan mucho y te hacen perder punto. Pero, como siempre digo, aquí los merecimientos sirven de poco, lo que sirven son los puntos, y tenemos que hacer las cosas muchísimo mejor para conseguir más puntos".

La polémica con Sergio Canales: "He charlado con él el lunes"

Por último, José Alberto López ofreció su valoración sobre el enfado de Sergio Canales al ser sustituido ante el Getafe el pasado domingo: "Sí, bueno, claro que he charlado con él el lunes, pero, bueno, es normal. Entiendo que, al final, el jugador quiere estar en el campo, entiendo que el jugador se está encontrando bien en el momento del cambio y son cosas completamente normales. Eso también indica el carácter ganador de Sergio Canales"

José Alberto, que cuenta con un nuevo fichaje, apuntó que su "equipo siempre quiero jugadores que quieran ganar, que quieran estar en el campo. He hablado con él, no hay ningún problema, está todo solucionado y contento, como siempre digo, de tenerle, y esperando a poder ayudarle a ver su mejor versión y que él nos ayude también como equipo a estar mejor y a conseguir los puntos que todos queremos".