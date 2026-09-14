Dani Güiza recibe otro golpe duro: muere su padre, un año después de perder a su madre

Dani Güiza atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Gabriel González, apenas un año después de la muerte de su madre. El exinternacional español vuelve a sufrir una pérdida familiar

La vida vuelve a golpear a Dani Güiza. El exfutbolista de la Selección española ha perdido a su padre, Gabriel González, apenas un año después de despedirse de su madre. Una nueva pérdida que llega cuando el recuerdo de aquella primera despedida todavía permanece muy presente.

El delantero gaditano, muy unido a sus raíces y a su familia, afronta así uno de los momentos más difíciles de los últimos años. En apenas doce meses, Güiza ha tenido que decir adiós a sus dos progenitores, dos figuras fundamentales durante toda su vida y también durante el largo camino que recorrió hasta convertirse en futbolista profesional.

Muere Gabriel González, padre de Dani Güiza

El fallecimiento de Gabriel González supone una nueva caída para la familia. La noticia deja a Güiza sin uno de los grandes pilares que le acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol hasta alcanzar la élite.

La relación con sus padres siempre ha estado muy presente en la vida del exfutbolista. Antes de llegar a los grandes escenarios del fútbol español, Güiza tuvo que recorrer un largo camino desde Jerez de la Frontera, donde nació, hasta convertirse en uno de los delanteros más reconocidos de su generación. Sus padres estuvieron presentes durante ese recorrido y también en los momentos en los que el fútbol le llevó a alcanzar cotas que probablemente parecían lejanas en sus comienzos.Hace aproximadamente un año murió su madre, dejando ya un profundo vacío en la familia. El golpe se vuelve todavía más duro por la cercanía entre ambas pérdidas. En muy poco tiempo, el exjugador ha perdido a sus dos padres, las personas que estuvieron detrás de buena parte de su historia personal antes incluso de que llegaran los focos, los grandes estadios y la camiseta de la Selección. Un periodo especialmente complicado para Güiza, que ahora vuelve a enfrentarse a la ausencia de uno de sus seres queridos más cercanos.

De Jerez a campeón de Europa con España

La carrera de Dani Güiza estuvo marcada por una progresión que le llevó desde sus primeros pasos en el fútbol hasta alcanzar la cima con la Selección española.

El delantero, pasó por diferentes clubes antes de encontrar en el Mallorca uno de los grandes escaparates de su carrera. Su extraordinaria temporada con el conjunto balear le abrió las puertas de la selección dirigida por Luis Aragonés. En 2008 llegó uno de los capítulos más importantes de su trayectoria. Güiza fue incluido en la convocatoria para la Eurocopa de Austria y Suiza y formó parte del equipo que hizo historia al conquistar el torneo. El gaditano tuvo además protagonismo durante el campeonato y marcó dos goles, convirtiéndose en una pieza más de aquella generación que devolvió a España a lo más alto del fútbol europeo.

Aquel éxito quedó para siempre unido a su carrera, pero detrás del futbolista que levantó la Eurocopa había una historia familiar y unos padres que habían acompañado sus pasos desde mucho antes.