El nuevo equipo de Dani Güiza a sus 45 años: el Jerez Industrial

Dani Güiza da la gran sorpresa del mercado invernal y cierra su fichaje por el Jerez Industrial a sus 45 años, equipo de su tierra que milita en Primera Andaluza

El fichaje más mediático en lo que llevamos de mercado invernal no se ha producido en una de las principales ligas, sino en la sexta categoría de Andalucía. Dani Güiza se resiste a colgar las botas a sus 45 años y se incorpora a las filas del Jerez Industrial. Regresa a su casa para aportar experiencia, veteranía y goles.

Las primeras palabras de Dani Güiza como jugador del Jerez Industrial

Una de las leyendas del fútbol español deslizaba sus primeras palabras en el estadio: "Industrialistas, ya estoy en casa. Por primera vez voy a vestir la camiseta de mi barrio. Esperemos que todo salga bien y que podamos tener muchos éxitos juntos. Muchos besitos para todos".

Güiza: una carrera dilatada y exitosa

El afamado atacante regresa a su tierra natal, Jerez de la Frontera, en un fichaje con carácter emocional. Hace 26 dejaba el municipio gaditano para enrolarse en el filial del Mallorca (tras una cesión en el Dos Hermanas). A partir de ese instante, iba a construir una de las trayectorias más longevas del fútbol actual que le ha llevado a vestir las camisetas de: Recreativo de Huelva, Barcelona B, Ciudad de Murcia, Getafe, en dos ocasiones, Mallorca, Fenerbahce (Turquía), Johor (Malasia), Cerro Porteño (Paraguay) y Cádiz.

Últimos años en el fútbol provincial de Cádiz

En 2017 dejaba el fútbol profesional pero prosiguió su andadura por combinados de la provincia de Cádiz. Ha llegado a jugar en el Atlético Sanluqueño, UD Algaida, CD Rota, UD Roteña y Rayo Sanluqueño, al que deja líder de Primera Andaluza por incorporarse al Jerez Industrial (séptimos a un punto del playoff de ascenso a División de Honor.

Dani Güiza, el último español en ganar el Trofeo Pichichi

Habla de Dani Güiza es hablar de gol. A lo largo de su carrera suma más de 157. A nivel individual logró hacerse con Pichichi en la temporada 2007/2008 cuando militaba en el RCD Mallorca, llegando a ser el último jugador español en lograrlo gracias a sus 27 tantos. A partir de ese momento, arrancaría la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en LaLiga.

Un legado en la Selección española

El ariete jerezano también destacó en la Selección española a las órdenes del que es considerado su padre futbolístico, Luis Aragonés. Formó parte del equipo que ganó la Eurocopa del 2008 y acumuló 21 apariciones con 'La Roja', anotando seis goles.

Ahora Dani Güiza seguirá metiendo goles en casa, en el equipo de su barrio, el Jerez Industrial.