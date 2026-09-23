Borja Iglesias tiene dos semanas para convertirse en el refuerzo que necesita el Celta

El delantero del Celta tan solo ha podido participar en dos partidos ligueros por su lesión a finales de agosto, el parón le permitirá afinar en su puesta a punto para ayudar al equipo a escalar posiciones en la tabla

Como sucediera la pasada temporada, el Celta de Vigo ha vuelto a tener un inicio de Liga dubitativo. El conjunto de Claudio Giráldez solo ha sido capaz de ganar uno de sus siete partidos, el último antes del parón en el que goleó al Racing de Santander por 5-0. Solamente ha perdido dos partidos, pero el resto son empates, de ahí que no haya podido sumar más que siete puntos de 21 posibles.

Y aunque en la última jornada haya endosado una 'manita' al Racing, lo cierto es que el Celta en las seis primeras jornada tan solo fue capaz de anotar tres goles, dejando patente que echa de menos a su delantero referencia, Borja Iglesias.

El flamante campeón del mundo con España hace apenas un par de meses vio truncada su ya de por sí tardía puesta a punto por la disputa del torneo mundial por una inoportuna lesión, una rotura miofascial en el sóleo de su pierna izquierda a finales de agosto, lo que frenó su incorporación al once titular, retrasando así su estreno esta temporada con el Celta hasta el siete de septiembre para jugar apenas 21 minutos contra el Getafe.

El 'Panda' volvió a quedar sin convocar una jornada más tarde ante el Málaga para regresar el pasado sábado frente al Racing, contra el que completó hasta la fecha su partido con más minutos, 27, en lugar de Ferran Jutglà, a los que hay que sumar otros 12' en la Europa League frente al Omonia Nicosia.

Pero si decimos que el Celta está echando de menos los goles de Borja Iglesias no faltamos a la verdad por sin ir más lejos, hace tan solo un año, el 'Panda' firmaba cuatro goles en las siete primeras jornadas de LaLiga, valiéndole para volver a la lista de Luis de la Fuente en el parón de octubre.

Un parón para la esperanza

La lesión sufrida a finales de agosto le ha impedido además el poder estar en la lista de convocados de Luis de la Fuente, siendo uno de los cuatro campeones del mundo que no ha repetido presencia con España, siendo Roberto Fernández, delantero del Espanyol, su recambio.

Pero esta parón en la competición permitirá a Borja Iglesias acelerar en su puesta a punto. Tiene por delante dos semanas, una mini-pretemporada, para ponerse a tono y comenzar a ser un futbolista que aporte de inicio desde la reanudación del campeonato en el partido contra el Elche, fijado para el domingo 11 de octubre a las 14:00 horas.El parón llega en un momento oportuno para Borja Iglesias, que debe dar un paso adelante. También apunta a volver tras este tiempo de inactividad en LaLiga otro refuerzo de lujo como es Iago Aspas. El capitán cayó lesionado en el choque ante el Málaga y estará en torno a cuatro semanas de baja tras sufrir una rotura fibrilar de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo. El capitán del Celta ya trabaja en su recuperación con la vista puesta en reaparecer tras el próximo parón de selecciones.