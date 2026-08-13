El Dépor renueva a Antonio Hidalgo antes de su regreso a Primera

El conjunto gallego ha apostado por mantener a Antonio Hidalgo, el técnico que ha logrado el ascenso a Primera, para las próximas dos temporadas

La temporada de La Liga EA Sports está a punto de dar inicio, con la primera jornada este mismo fin de semana. Por ello, antes de que el Deportivo de A Coruña vuelva a debutar en Primera división tras su ascenso, el club gallego ha querido renovar al técnico que les ha devuelto a la máxima categoría del fútbol español, Antonio Hidalgo.

Este jueves 13 de agosto han anunciado que han llegado a un acuerdo con su entrenador para ampliar su vinculación por dos temporadas más, demostrando así toda su confianza en el catalán justo antes de afrontar el reto de la Primera división, y sólo un día después de caer ante el Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera.

El Deportivo de A Coruña renueva a Antonio Hidalgo y le demuestra su confianza antes del reto de Primera

El equipo gallego ha renovado a su técnico, Antonio Hidalgo, por dos temporadas más, hasta junio de 2028. El entrenador catalán llegó al club el pasado verano procedente de la SD Huesca. El objetivo principal al coger el mando de los banquillos de Riazor fue devolver al equipo blanquiazul a la máxima categoría, un reto que ha conseguido, y por el que se ha ganado la renovación.

De esta forma, y tal y como explica el Dépor en el comunicado oficial publicado, la renovación del técnico actual es "una apuesta por la estabilidad y la consolidación de un proyecto que continúa creciendo, dando continuidad al trabajo iniciado y a una idea de equipo que permitió al Dépor recuperar su sitio entre los mejores".

El Dépor, a punto de estrenarse en su regreso a Primera división

El próximo lunes 17 de agosto será el debut del Deportivo de A Coruña en esta primera jornada en La Liga EA Sports, en el que se enfrentará al Elche en su regreso a la máxima categoría. El conjunto blanquiazul afronta esta nueva temporada con mucha ambición y con la "confianza y tranquilidad" de tener a Hidalgo al cargo de la plantilla, a quién consideran "una de las piezas fundamentales" del equipo.

La ambición del Dépor para su regreso a La Liga EA Sports

El conjunto gallego afronta este debut en Primera esta temporada con mucho optimismo, después de haber protagonizado varios movimientos destacados en el mercado de fichajes de La Liga española. Entre ellos, el que más ha llamado la atención ha sido la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, sumando a un delantero de élite al equipo para buscar la permanencia.