Maldini confirma los contactos de Italia con Guardiola y Carlo Ancelotti

La Federación Italiana busca un seleccionador de talla mundial tras quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo y ya ha tanteado al catalán y al actual técnico de Brasil

Italia ha decidido empezar por la cima. Paolo Maldini, nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, ha confirmado que ya se han producido acercamientos con Pep Guardiola y Carlo Ancelotti para conocer su disponibilidad.

El exdefensa italiano explicó que la intención es hablar primero con los entrenadores de mayor prestigio mundial antes de resolver quién dirigirá la reconstrucción de una selección que ha participado en los Mundiales de 2018, 2022 y 2026.

Maldini reconoce los contactos con Guardiola y Ancelotti

La Federación había mantenido durante los últimos días un prudente silencio alrededor de las conversaciones con Guardiola. Maldini terminó confirmando públicamente que el catalán figura entre los objetivos, aunque aprovechó su primera comparecencia como responsable técnico para revelar que también se ha consultado a Ancelotti.

“¿Guardiola? No podemos dar noticias. Habéis identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti”, manifestó desde la sede de la Serie A en Milán.

“Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general”, añadió el antiguo capitán italiano en unas declaraciones recogidas por EFE. Por ahora, los contactos deben entenderse como aproximaciones para conocer las intenciones de ambos técnicos y no como negociaciones cerradas.

La situación de cada candidato es diferente. Guardiola está libre después de finalizar su etapa de diez temporadas en el Manchester City, mientras Ancelotti continúa al frente de la selección brasileña. Convencer al italiano exigiría, por tanto, que estuviera dispuesto a abandonar el proyecto que dirige actualmente.

Guardiola recibe un proyecto con poder sobre toda la estructura

La vía más desarrollada es la de Guardiola. Maldini y Leonardo, su principal asesor dentro de la nueva estructura federativa, viajaron a Barcelona para presentarle personalmente la propuesta y conocer si reconsideraría su intención de descansar durante la próxima temporada.

Italia no le ofrece únicamente el puesto de seleccionador absoluto. El proyecto contempla concederle una influencia profunda sobre las categorías inferiores, la elección de colaboradores, la red de ojeadores y la implantación de una misma idea futbolística en las diferentes selecciones nacionales.

La Federación también habría planteado una estructura de trabajo flexible para que Guardiola pudiera pasar más tiempo con su familia. El catalán comunicó al abandonar el City que necesitaba alejarse temporalmente de los banquillos después de una década de máxima exigencia, el principal obstáculo para que acepte el desafío.

Guardiola no ha rechazado inmediatamente la propuesta y se ha tomado un tiempo para estudiarla. En Italia, sin embargo, siguen considerando complicada su contratación precisamente por ese deseo de descanso y no únicamente por las elevadas condiciones económicas que implicaría su llegada.

La opción de Carlo Ancelotti irrumpe en el casting italiano

El nombre de Ancelotti amplía la dimensión de la búsqueda. La Federación ha querido conocer la disposición de un entrenador italiano que ha desarrollado prácticamente toda su carrera en clubes y que nunca ha dirigido a la selección absoluta de su país.

Su situación contractual convierte la operación en una alternativa especialmente compleja. Ancelotti dirige actualmente a Brasil, por lo que el contacto italiano no significa que exista una posibilidad inmediata de abandonar la Canarinha ni que se haya producido una negociación entre federaciones.

La revelación de Maldini sirve, sobre todo, para explicar la estrategia elegida: comprobar primero si alguno de los técnicos de mayor prestigio internacional está disponible y descender después hacia otras candidaturas más accesibles.

Andrea Pirlo y Roberto Mancini aparecen entre las principales alternativas si Guardiola descarta definitivamente la propuesta. Antonio Conte también ha sido relacionado con el puesto, aunque el propio técnico aseguró recientemente que nadie de la Federación se había puesto en contacto con él.

Italia busca algo más que un nuevo seleccionador

La elección del entrenador forma parte de una reforma más amplia. Italia se ha quedado fuera de tres Mundiales consecutivos y ha tenido siete seleccionadores desde su última participación en Brasil 2014, una inestabilidad que Maldini quiere combatir con un proyecto de largo recorrido.

La urgencia deportiva también pesa. La Azzurra volverá a competir en septiembre en la Nations League y necesita resolver pronto quién ocupará el banquillo para iniciar el nuevo ciclo con un mínimo de preparación.

Maldini no ha anunciado un favorito definitivo ni ha garantizado que Guardiola o Ancelotti terminen aceptando. Sí ha confirmado algo relevante: Italia ya no quiere limitarse a encontrar un técnico para el primer equipo, sino convencer a una figura capaz de intervenir en toda la estructura y cambiar el rumbo de su fútbol.

La Federación ha llamado primero a dos entrenadores que representan la élite mundial. Ahora debe comprobar si alguno está dispuesto a asumir una reconstrucción tan prestigiosa como complicada.