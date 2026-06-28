Los avances para que Kang-in Lee acabe en el Atlético de Madrid

El club colchonero y el PSG negocian para que el surcoreano, que ya tiene un acuerdo con los rojiblancos, acabe jugando en el Metropolitano la temporada que viene

La operación para que Kang-in Lee acabe jugando con el Atlético de Madrid avanza y todo apunta a que el surcoreano terminará siendo colchonero. Con el acuerdo cerrado ya con el futbolista, las conversaciones con el PSG se han intensificado en los últimos tiempos y todo apunta a que el nuevo destino del mediocampista ofensivo será el Metropolitano.

El Atlético de Madrid quiere rematar la operación de Atlético Madrid de Kang-in Lee, así como la de Alejandro Grimaldo, para ir colocando los cimientos de la que será la nueva plantilla. Dos situaciones consideradas esenciales y sobre las que no quiere contratiempos, como lo sucedido con Marc Cucurella y la entrada en escena del Real Madrid.

El traspaso de Kang-in Lee al Atlético de Madrid podría cerrarse por unos 25 millones de euros

Resta que el Atlético de Madrid y el PSG encuentren un punto de acuerdo para que Kang-in Lee sea jugador rojiblanco. El traspaso podría rondar los 25 millones de euros y las partes mantiene muy abierto el diálogo. Superado queda hace tiempo la relación que uniría contractualmente a Kang-in Lee y al Atlético de Madrid con un acuerdo.

Aunque al surcoreano le quedan dos años más de contrato en el PSG, tanto el futbolista como el club francés entienden que lo mejor es terminar con esa vinculación. Eso sí, los parisinos le han puesto un precio que cada vez está más cerca de que satisfaga a todas las partes.

Kang-in Lee ya se encuentra de vacaciones después de la eliminación de Corea del Sur en el Mundial

Kang-in Lee ya se encuentra de vacaciones, después de que se conocieran con el final de la primera fase del Mundial los ocho mejores terceros que seguirán en la competición. No es uno de ellos Corea del Sur, por lo que el futbolista esperará desde su retiro vacacional noticias de los clubes para saber si finalmente acaba siendo colchonero, algo que todo apunta a que sucederá.

Pese a que selección no pasó a los dieciseisavos de final, Kang-in Lee ha mostrado su estatus en el combinado de Corea del Sur. El mediapunta fue titular y disputó los tres partidos completos de su equipo en el Mundial. Es decir frente a Chequia, México y Sudáfrica. En el primero de ellos incluso dio la asistencia del primer gol de los coreanos.

Necesidad de cambio de aires para Kang-in Lee

El rol de Kang-in Lee en el PSG le hizo plantearse al jugador la necesidad de buscar un contexto donde tuviera un mayor protagonismo. Cierto es que con Luis Enrique en el banquillo del equipo parisino no cayó en el ostracismo total, pero no es menos cierto que siempre mantuvo un papel secundario en el equipo.

Por ejemplo en esta temporada el surcoreano ha disputado 39 partidos con el PSG, aunque sólo fue titular en 19 de los 39 encuentros. Sus números de la campaña pasada con el equipo francés lo completan los cuatro goles y cinco asistencias que dio con los franceses.