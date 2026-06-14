Filtrada la primera equipación del Valencia para la 26/27, que será monocromática

El club che rompe con el pantalón negro para darle todo el protagonismo al color blanco, que tendrá tan solo unos ligeros toques de granate en forma del líneas

El Valencia ya trabaja en darle forma a la próxima temporada, la 2026/2027 y uno de las cuestiones más esperadas como siempre suele ser el de las nuevas camisetas que lucirán los jugadores, además la próxima campaña será la última en el estadio de Mestalla, por lo que todavía será más especial si cabe.

De momento, el club che no ha hecho oficial el modelo que vestirán los César Tárrega, Luis Rioja, Javi Guerra o Umar Sadiq, anunciándolo muy posiblemente en los próximos días pero ya se ha filtrado el diseño elegido por el Valencia para la 26/27 y que seguirá siendo elaborado por la marca deportiva alemana Puma.

Así, según ha publicado Opaleak en sus redes sociales, la equipación del Valencia para la próxima temporada será totalmente blanca, pantalón incluido. La misma presenta un camiseta muy clásica, con cuello de pico y una línea que remata las mangas y el propio cuello en color granate, renunciando así al negro.

El pantalón corto tiene como gran novedad que sería totalmente de color blanco mientras que las medias, también blancas, tendrían una línea granate en la parte alta al igual que la camiseta en las mangas y el cuello. Según ha apuntado Tribuna Deportiva, esta nueva equipación verá la luz en los próximos días.

Las manos artesanas del 'Palmito de Adaia', símbolo del Valencia

Símbolo de la historia del Valencia CF, el 'palmito de Aldaia' es un icono de los títulos de Liga de 1971, 2002 y 2004, especialmente ligado a la figura de Jaume Ortí. El que fuera presidente del club lo recuperó para las celebraciones de los campeonatos de 2002 y 2004.Su primera aparición se remonta al título liguero de 1971, conquistado por el equipo dirigido por Alfredo Di Stéfano en el estadio de Sarrià. A partir de aquel momento, este abanico comenzó a consolidarse como símbolo del valencianismo.

Se trata de un objeto creado por los hermanos Peris (José Vicente y Francisco) y pintado por Manuel Delgado, todos ellos profundos aficionados del Valencia CF. Los Peris, junto a un grupo de amigos de Aldaia, viajaron hasta Sarrià con el abanico, que además fue firmado por la plantilla campeona en el hotel de concentración.En 2017, el Departament de Patrimoni de la Fundació VCF y el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València dedicaron 250 horas a su restauración. Actualmente, el 'palmito de Aldaia' se exhibe en el Polideportivo Municipal de Aldaia, junto al campo de fútbol Jaume Ortí.