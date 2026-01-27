La llegada de Luís Castro en el Levante le ha hecho un flaco favor al Athletic

El técnico portugués le ha cambiado la cara al equipo y ahora el club está buscando aligerar su plantilla según los gustos de este. Además, le han traído a tres jugadores como refuerzos invernales que le han quitado protagonismos a algunos como Unai Vencedor

El Levante, que en este mercado de invierno ha completado de momento tres incorporaciones y una salida, afronta los últimos días de la ventana pendiente de la marcha de alguno de los jugadores con los que no cuenta y también atento a las posibles ofertas que reciba y que le obliguen a reaccionar.

Tras haber cerrado las llegadas de los centrocampistas Ugo Raghouber, Paco Cortés y Tay Abed y haber completado la cesión del central Jorge Cabello al Mirandés de Segunda División, el Levante pretende aligerar su plantilla con alguno de los futbolistas con los que no cuenta.

El caso más claro es el del delantero centroafricano Godouine Koyalipou, que está cedido en el Levante por el RC Lens desde el pasado verano y que no juega en Liga desde el pasado 8 de diciembre, cuando participó nueve minutos ante Osasuna en Pamplona.

El africano ha marcado un gol esta temporada en LaLiga EA Sports en los once partidos en los que ha participado, con apenas 250 minutos acumulados, y todavía no ha jugado desde la llegada al banquillo del nuevo entrenador, Luís Castro.

Otros de los jugadores que ahora mismo tienen un papel secundario con Castro son los centrocampistas Unai Vencedor y Oriol Rey y el delantero José Luis Morales. El primero está cedido por el Athletic Club con la intención de que se revalorizara y adquiera una mayor experiencia en la máxima categoría, mientras que los otros dos tienen contrato en vigor con el Levante.

El equipo que dirige en los despachos el consejero delegado y propietario, Pepe Danvila, está muy limitado a nivel económico, con un límite salarial ajustado y para hacer cualquier fichaje antes debería, en principio, vender o ceder a algún jugador de su actual plantilla.

Las estadísticas del Levante contra el Atlético de Madrid como local

El Levante recibe el próximo sábado al Atlético de Madrid, equipo al que ha derrotado en Valencia en seis de las dieciséis ocasiones que se han enfrentado en Primera División, aunque la última vez fue en 2016. Fue en mayo en la penúltima jornada del campeonato con un Levante colista y ya descendido y un Atlético que se jugaba el título de Liga. El Levante, con goles de Casadesús y Rossi, remontó el tanto inicial de Fernando Torres para imponerse por 2-1.

, pero en las cinco últimas visitas el balance es favorable al Atlético con dos triunfos y tres empates. En su último encuentro entre ambos en el Ciutat de València, en octubre de 2021, el resultado fue de 2-2. El Levante formó con Aitor; Son (Miramón), Franquesa, Pier, Duarte, Vezo; Malsa (Pablo Martínez), Pepelu (De Frutos); Bardhi, Morales y Dani Gómez (Cantero). Por parte del Atlético jugaron Oblak; Trippier, Felipe Augusto, Giménez, Hermoso (Lodi), Carrasco; Koke, Herrera (De Paul); Joao Félix, Griezmann (Cunha) y Luis Suárez (Correa).En total, el Levante y el Atlético de Madrid se han enfrentado en Primera en el campo levantinista en 16 ocasiones, con un saldo de seis victorias locales, cinco empates y cinco triunfos visitantes.