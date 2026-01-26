El Levante estudia el regreso de Kochorashvili tras su traspaso al Sporting

El Levante UD valora recuperar a Giorgi Kochorashvili pocos meses después de su venta al Sporting de Portugal, con una operación de cesión que permitiría al mediocentro georgiano volver a un entorno conocido mientras el club portugués gestiona su adaptación tras pagar su traspaso

El Levante UD vuelve a mirar a un viejo conocido para reforzar su centro del campo. La opción no responde a la nostalgia, sino a una necesidad concreta y a una oportunidad de mercado que empieza a tomar forma en pleno tramo invernal.

Según informa el diario Record, el club valenciano sopesa solicitar la cesión de Giorgi Kochorashvili, mediocentro que fue traspasado el pasado verano al Sporting de Portugal por una cifra cercana a los 5,5 millones de euros. Un movimiento que, de concretarse, cerraría un círculo antes de lo previsto.

Una salida reciente que no cerró del todo la puerta

La marcha de Kochorashvili al Sporting se interpretó como una operación económicamente estratégica para el Levante. El club necesitaba ingresos y el futbolista había alcanzado un punto de madurez competitivo que despertó interés internacional. Portugal apareció como un paso lógico para su crecimiento.

Sin embargo, los procesos de adaptación no siempre son inmediatos. En Lisboa, el centrocampista aún busca continuidad y encaje estable en la rotación. Ese contexto abre una ventana que el Levante no quiere desaprovechar, consciente de que conoce bien al jugador y de que su perfil puede cubrir carencias actuales en la medular.

Un encaje deportivo que vuelve a cuadrar

Desde el punto de vista futbolístico, Kochorashvili representa un tipo de mediocentro difícil de encontrar en el mercado de invierno. Intensidad, recorrido y capacidad para sostener al equipo en fases largas sin balón, son virtudes que el Levante valora especialmente para el proyecto de Luis Castro.

Además, su conocimiento del club, del vestuario y del contexto reduce riesgos. No necesitaría periodo de adaptación y podría ofrecer rendimiento inmediato, un factor clave cuando el margen de error se estrecha y cada punto empieza a pesar cada vez más.

El Sporting, entre la inversión y la gestión del activo

Para el Sporting, la operación no se plantea como un paso atrás. La inversión de 5,5 millones de euros sigue intacta y una cesión bien gestionada puede servir para acelerar la evolución del jugador. Minutos, responsabilidad y continuidad son argumentos que refuerzan esa vía.

En ese sentido, el Levante aparece como un destino funcional. No hay debate sobre el rol ni promesas difíciles de cumplir: el foco estaría en competir y sumar. El club portugués mantendría el control del activo mientras evalúa su crecimiento a medio plazo.

Un movimiento que depende del equilibrio

La posible cesión aún está en fase de estudio y dependerá de varios factores: necesidades deportivas, límites salariales y voluntad de las partes. No se trata de una operación sencilla, pero sí coherente dentro de un mercado que premia soluciones prácticas.

Para el Levante, recuperar a Kochorashvili sería una apuesta por lo conocido en un momento delicado. Para el jugador, una oportunidad de volver a sentirse protagonista. Y para el Sporting, una gestión inteligente del tiempo. El desenlace marcará si esta historia era solo una especulación o el inicio de un regreso anticipado.