El Levante presenta a su nuevo fichaje para lograr la salvación, una joven estrella procedente del PSV

El extremo zurdo Tay Abed se convierte en el primer israelí que viste la elástica levantinista. Ha sellado su compromiso hasta 2029

El extremo zurdo israelí con pasaporte español Tay Abed es nuevo jugador del Levante hasta 2029, según confirmó este miércoles el club valenciano, que ha abonado por él un pequeño traspaso al PSV Eindhoven, según confirmaron fuentes cercanas a la operación.

El futbolista de 21 años ya está en Valencia y antes de firmar su nuevo contrato se sometió a la pertinente revisión médica. El futbolista se ha personado esta mañana en la Ciudad Deportiva para conocer a sus nuevos compañeros y ponerse ya a las órdenes del técnico Luís Castro.

Tay debutó en la Copa de los Países Bajos con el PSV en diciembre de 2025 y esta temporada ha sido una de las piezas destacadas de su filial, con el que ha disputado desde el inicio de la campaña 19 partidos, en los que firmó siete goles y cuatro asistencias.

La trayectoria de Tay Abed

El atacante se incorporó al club de Eindhoven en 2021 tras formarse en la cantera del Hapoel Tel Aviv, uno de los clubes de la ciudad donde nació. Tay Abed formó parte de una generación destacada del fútbol israelí que logró el tercer puesto en el Mundial sub-20 de 2023, torneo en el que su selección eliminó a Brasil en los cuartos de final y cayó en semifinales ante Uruguay, campeona del campeonato y en cuyas filas militaba el actual jugador del Levante Allan Matturro.

De esta forma, el extremo zurdo se ha convertido en el primer futbolista israelí que viste la camiseta levantinista. En la historia del Levante, fundado en 1909, nunca antes había militado un jugador nacido en Israel, según confirmaron fuentes del club valenciano.

con el Levante en Primera División es el macedonio Enis Bardhi, que entre 2017 y 2022 disputó 148 encuentros y es el cuarto jugador en la historia del club levantinista que más encuentros ha disputado en la máxima categoría, solo por detrás de Morales (271), Roger (179) y Juanfran (153).

El Levante-Villarreal ya tiene fecha

En otro orden de cosas, el Levante-Villarreal, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) y que fue aplazado por la lluvia en diciembre de 2025, se disputará finalmente el miércoles 18 de febrero, a las 20.00 horas, en el Ciutat de València.

Los dos clubes pactaron y solicitaron fijar ese duelo para el 18 de febrero con el objetivo de que los jugadores africanos de los dos clubes pudieran participar en él y este lunes LaLiga confirmó la fecha definitiva.Cabe recordar que el partido fue aplazado el 14 de diciembre de 2025 por la alerta roja decretada en Valencia, sede del encuentro, por las fuertes lluvias previstas para esa jornada.