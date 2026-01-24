Luís Castro destaca el carácter de la plantilla del Levante: "Han querido tanto que lo han conseguido"

Luis Castro se sintió muy emocionado tras el pitido final y lograr la primera victoria del Levante en casa. El técnico apunta a la plantilla que mostró una actitud de sobresaliente tras el gol del empate

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, valoró la victoria de su equipo ante el Elche en el partido de este viernes disputado en el Ciutat de València y destacó el carácter de sus jugadores para buscar el triunfo a pesar de haber recibido el empate a dos en el minuto 92. “Hemos sido mejores y el equipo ha estado muy bien. En el descanso les he dicho a los jugadores que si seguíamos jugando así íbamos a ganar. Pero lo que más me ha gustado es que después del empate a dos, los jugadores no se han venido abajo y han querido tanto que lo han conseguido”, explicó Castro en rueda de prensa.

La locura de los últimos minutos en el Ciudad de Valencia

"He vivido el gol de Matturro con emoción. Me he puesto contento porque ha tenido una semana muy difícil. Son muchas emociones, pero entre el gol del Elche y el nuestro, he liberado la tensión".

La actuación de Pablo Martínez

“Es un jugador inteligente y comprende muy bien las ideas que le trasladamos. Quiere dar todo por el equipo y ha demostrado calidad y muchas ganas de cambiar las cosas en todos los partidos que ha jugado desde que estoy aquí”.

La actitud de la grada con Matturro y Etta Eyong

"Sabía que la gente iba a estar con Matturro. Es más de fuera, de gente que no conoce la persona. Tenemos que moriri por ellos, independientemente del resultado. Etta ha trabajado mucho. Es muy importante que todos hagan su trabajo. Lo mejor es el Levante".

Las situaciones de Ugo, Iván Romero y Losada

"Ugo puede mejorar. Conocerá a los compañeros y a Laliga, pero el partido ha sido bueno, ha recuperado muchos balones y ha estado correcto con balón. Iván juega siempre por algo. Si continúa trabajando siempre los otros tendrán que trabajar mucho para quitarlo. El once lo hacen los jugadores. No sé si será siempre titular, pero no será fácil para los otros quitarlo. Losada estaba fatigado, con un poco de dolor. No hemos querido correr riesgos".

La actuación de Paco Cortés

"Ha estado bien y ha jugado porque creo que puede aportar. Queríamos ganar. Es muy joven, va a crecer en algunas cosas. Cuantos más partidos juegue tendrá más experiencia, pero ha trabajado bien. Nos dará soluciones"

El primer triunfo de la temporada en casa

"Todos los partidos son diferentes y tenemos que jugarlos todos para ganar. Para mí no es relevante, pero si hay gente que piensa en que no ganábamos en casa, ya lo hemos conseguido de forma merecida y con un partido muy completo".