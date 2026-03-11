La Juventus mueve ficha: comienza el tira y afloja con el Atlético de Madrid por Nico González

El argentino tiene difícil llegar al número de partidos que activaría de forma automática la opción de compra rojiblanca. Pese a ello, en el Metropolitano desean retenerlo, a priori a menos coste, pero ya saben que en Turín sí le esperan ahora con los brazos abiertos y eso podría añadir dificultad al acuerdo

El futuro de Nico González está en el aire. Aunque Diego Simeone ha dejado claro en más de una ocasión que se trata de un futbolista que encaja a la perfección en su estilo. "Desde que llegó pareciera que ha jugado toda la vida en el Atlético de Madrid porque tiene todas las características del Atlético de Madrid", aseguró el técnico argentino al respecto hace solo unos días.

Dichas palabras fueron pronunciadas por el 'Cholo' tras el doblete firmado por su compatriota en la victoria ante la Real Sociedad del pasado sábado, en lo que supuso toda una liberación para el internacional albiceleste, que regresó al equipo en la segunda mitad tras perderse los cuatro últimos partidos, entre LaLiga y la Champions, por una lesión muscular. Y es que, le está costando arrancar en este 2026 a un jugador que al poco de aterrizar su metió a su entrenador en el bolsillo y parecía tener garantizada su continuidad como rojiblanco, ahora en el aire.

Los números de Nico González

Fue a finales de agosto cuando el Atlético de Madrid cerró la cesión de Nico González procedente de la Juventus, ya se había disputado las tres primeras jornadas del campeonato. Pero en la cuarta, frente al Villarreal, ya fue titular, con gol incluido. Desde entonces, se convirtió en un fijo, disputando 15 choques ligueros consecutivos y 13 de ellos en el once. Pero tras cerrar 2025 con una lesión ante el Girona, en el presente año solo ha podido participar en cuatro partidos del campeonato domésticos, perdiéndose además otros cinco, y únicamente en dos partió desde el inicio.

Las condiciones y el precio de la opción de compra

Esta caída en picado ha hecho que lo que parecía cantado ya no sea tan sencillo: alcanzar el número de partidos y minutos que aseguran su compra por parte del Atlético de Madrid. En concreto, en el préstamo se acordó que si juega 45 minutos o más en el 60% de los partidos de LaLiga, el club rojiblanco está obligado a comprar su pase por 32 millones de euros. Pero como no estuvo disponible en las tres primeras jornadas, el traspaso se ejecutaría si alcanza esa condición en 21 encuentros,

De momento, ha sido titular en 15 de sus 19 citas ligueras (también ha participado en otras ocho en Champions y una de Copa del Rey). Pero ante Osasuna y Girona se tuvo que retirar tocado en la primera mitad y no llegó a la cifra de minutos señalada. Por ello, solo le computan 13, restándole por jugar todavía 8 veces más al menos la mitad de un partido, con solo 11 jornadas por delante. Sin duda, no lo tendrá fácil, pues además desde enero ha visto incrementada de forma notable la competencia con el fichaje de Lookman.

Spalletti, el gran valedor del regreso de Nico González

Ante este escenario, desde Italia se apunta que la Juventus, donde tiene contrato hasta 2029, no podría pegas a su regreso en verano. Según Tuttosport, el gran valedor del argentino sería Luciano Spalletti, que aterrizó en el conjunto turinés con la campaña ya comenzada y, por tanto, no fue él quien descartó a un extremo al que siempre ha tenido en gran consideración, desde su etapa en la Fiorentina.

En la prensa transalpina, pese a todo, dan por hecho que desde el Metropolitano tratarán de renegociar a la baja la compra de Nico González si no se cumplen las condiciones que activarían de forma automática la operación. También el extremo desea seguir vistiendo de rojiblanco. Pero esta nueva posición de la Juventus añade un plus de incertidumbre a la situación, pues si no hay acuerdo Spalletti le esperaría con los brazos abiertos.