Nico González quiere quedarse en el Atlético de Madrid: "Desde que me puse esta camiseta, que no me gustaría soltarla"

El argentino ha manifestado su deseo de quedarse en el club rojiblanco más allá de esta temporada. Está cedido, pero el Atleti tiene obligación de comprarlo por 32 millones de euros si juega un número mínimo de de minutos en 21 de los 35 partidos de LaLiga que ha estado disponible para disputar

Nico González, futbolista del Atlético de Madrid, ha sido el jugador elegido por el club rojiblanco para atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de UEFA Champions League contra el Bodo-Glimt. El argentino, más allá de repasar la actualidad del equipo rojiblanco, ha dejado claro que quiere quedarse en el Atlético de Madrid más allá de esta temporada.

Nico González, que esta temporada está jugando cedido en el Atlético de Madrid, ha dicho que se quiere quedar. "Obviamente, desde que me puse esta camiseta, que no me gustaría soltarla. Depende de mí del míster y de cumplir ese objetivo que me puse en la cabeza".

Nico González está cedido por la Juventus en el Atlético de Madrid, pero el club rojiblanco tiene la posibilidad de ficharlo de manera definitiva por 32 millones de euros. Una cantidad que tendrá que desembolsar de manera obligatoria la entidad madrileña si el argentino juega un total de 45 minutos en 21 partidos de LaLiga. Por ahora, acumula 11 encuentros. Por tanto, Nico González tendrá que jugar esa cantidad de minutos en 10 partidos ligueros al menos para que el Atleti lo fiche seguro.

Nico González, centrado en ayudar al Atlético de Madrid y en acabar entre los ocho primeros en la UEFA Champions League

Nico González también ha manifestado que el Atlético de Madrid está totalmente centrado en acabar la fas de liga de la UEFA Champions League entre los 8 primeros clasificados. "Va a ser muy importante ganar, después los resultados no nos influyen, estamos enfocados solo en ganar. Y luego, a ver si el resultado positivo".

El atacante argentino ha dicho también que él no tiene que darle ningún consejo a Julián Álvarez que está siendo criticado por su nivel de juego en las últimas semanas. "¡Yo no le podría recomendar nada a Julián, es un top player!. Son rachas y estoy segurísimo que saldrá, es mas fuerte que nadie y podremos festejar juntos".

Nico González reflexionó sobre la contundencia del equipo. "Es trabajo, uno entrena para mejorar y claro que podemos aportar más, pero estamos sacando resultados positivos. Estamos muy bien como grupo, no importa quién haga los goles, sabemos lo que queremos y a qué jugamos".

El futbolista del Atlético de Madrid no ha querido hablar de una goleada y sí centrarse en ganar al Bodo-Glimt. "El equipo sabe que tiene que ganar, trabajamos con humildad, nos da frutos y solo hay que enfocarse en ganar, tener paciencia y cabeza".

Finalmente, ha afirmado que no está pendiente del resto de partidos de la UEFA Champions League y que no hace cuentas. "Es parte del fútbol, no nos podemos enfocar en los demás partidos. Sabemos que el rival es fuerte, no nos podemos relajar, sino trabajar como hasta ahora".