Sorloth no se fía de su ex equipo: "Vencieron al Manchester City la semana pasada"

El Atlético de Madrid se la juega ante el Bodo/Glimt, ex equipo de Sorloth. El goleador noruego pide concentración a sus compañeros y que no subestimen al cuadro nórdico, que viene de ganar en la Champions League al Manchester City

El Atlético de Madrid vuelve a la Champions League con el objetivo, tras el pinchazo ante el Galatasaray, de colarse en el 'top 8' para acceder de forma directa a los octavos de final de la Liga de Campeones. para ello, los rojiblanco no solo dependerán de un resultado favorable ante el Bodo/Glimt, aunque ese es el primer paso para conseguirlo. El equipo noruego está siendo una de las sorpresas del campeonato tras vencer al Manchester City, precisamente este es el motivo al que se agarra Sorloth, ex jugador del cuadro nórdico, para defender su postura de no fiarse de cara al último partido de la primera fase de la Champions League.

Sorloth sobre el partido que le espera al Atlético de Madrid: "No vamos a subestimarlos"

El noruego está, actualmente, tocado por una varita y encabeza el ataque del Atlético de Madrid tras el bajonazo de rendimiento de Julián Álvarez. Los octavos de final es el deseo de la plantilla rojiblanca y en especial de Sorloth que se ha reivindicado tras un inicio de curso difícil. "El miércoles afrontamos un partido muy importante. Es un partido en el que tenemos que marcar goles", comienza diciendo Sorloth a TV2Sport, dónde asegura que no se fía de su ex equipo después de que diesen la campanada en la Champions League venciendo por 3-1 al Manchester City. "Tenemos que prepararnos bien porque son un muy buen equipo. Vencieron al Manchester City la semana pasada. No vamos a subestimarlos. Vamos a ponérselo difícil y ojalá marquemos muchos goles", sentenció acerca del partido ante el Bodo/Glimt.

Atasco en el 'Top 8' de la Champions League

Sólo el Arsenal y el Bayern Múnich tienen asegurado hasta ahora el pase directo a octavos de final de la Champions League, sin pasar por la ronda intermedia, a falta de una sola jornada, que pone en juego otras seis plazas dentro del top ocho, con 13 equipos en un margen de tres puntos, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Todos tienen opciones de entrar en los ocho primeros puestos para esquivar los incómodos e inquietantes dieciseisavos... Y todos dependen de sí mismos en la última jornada, aunque con matices diferenciales: la certeza del Real Madrid, el Liverpool y el Tottenham, a los que les basta simplemente con ganar para no estar atento a marcadores ajenos, no es la misma que el resto, en los que entra en juego la variable de la diferencia goleadora, no sólo vencer. Es el caso del grupo de clubes con 13 puntos: el París Saint Germain y el Newcastle, ahora dentro de los ocho primeros y enfrentados entre sí en el Parque de los Príncipes, ambos con una diferencia de tantos de diez a favor; el Chelsea (+6) -ahora octavo- y el Barcelona (+5), el Sporting de Portugal (+5), el Manchester City (+4), el Atlético de Madrid (+3) y el Atalanta (+1), estos últimos cinco con la clasificación asegurada entre los 24 primeros.