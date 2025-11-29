Simeone valora el nuevo Trofeo Zamora de Jan Oblak: "Se lo merece"

El entrenador del Atlético de Madrid atendió a los medios de comunicación, en sala de prensa, para analizar la nueva victoria de su equipo frente al Oviedo, en un encuentro donde rotó en todas las líneas y supuso la vuelta de Jan Oblak, que ha conseguido su sexto Trofeo Zamora

El Atlético de Madrid consiguió su séptima victoria en el duelo frente al Oviedo, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Sorloth, con un doblete en la primera parte, aprovechó la oportunidad que le daba el entrenador del Atlético de Madrid para conseguir los tres puntos y presionar a los dos equipos que se encuentran ahora por delante en la tabla, el Real Madrid y el Barcelona. En este sentido, Simeone analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, la importancia del triunfo en el día de hoy contra los de Luis Carrión.

Simeone destaca la vuelta de Jan Oblak y la titularidad de Marc Pubill

En este sentido, Simeone empezó la rueda de prensa argumentando las numerosas rotaciones que ha hecho contra el Oviedo: "Sinceramente, lo hice pensando en cómo poder ganar con la gente que mejor podía responder a lo que me imaginaba. El primer tiempo fue muy bueno: ellos no tuvieron situaciones y nosotros, sobre todo por izquierda, generamos un buen ataque y situaciones de peligro. Me pone contento por los chicos que tienen menos minutos. Les tocó y lo hicieron muy bien". Además, el técnico del Atlético de Madrid aprovechó para valorar la vuelta de Jan Oblak y su nuevo Trofeo Zamora: "Un gran trabajo de Oblak en la portería y de toda la gente que trabaja con él para que esté en estas condiciones durante tantos años. Trabajo del equipo para ayudarlo a que eleve su rendimiento, como los asistidores a los delanteros. Jan se lo merece, ojalá siga en esa línea.

Por otro lado, Simeone habló del nivel competitivo del Atlético de Madrid y del partido contra el Barcelona del próximo martes: "No pienso tanto como ustedes. Hemos ganado un partido que teníamos que ganar y ahora viene uno muy duro, difícil, ante un rival que conocemos muy bien y que tiene un potencial enorme, aún mayor con las vueltas de Pedri y Raphinha. Encontraremos un rival muy duro". Por último, el entrenador argentino del Atlético de Madrid analizó el estreno de la titularidad de Marc Pubill: "Venimos hablando con él cada vez que entra desde aquel partido con el Rayo, un momento difícil. Trabaja con ilusión, compromiso, con ganas de demostrar por qué está en el Atleti. En su debido tiempo le hemos dado minutos, los está aprovechando. Ojalá pueda seguir creciendo, es importante para él y para el equipo".

Jan Oblak valora su regreso a los terrenos de juego

Por otra parte, Jan Oblak, que volvía al once inicial, analizó su regreso con el Atlético de Madrid y, sobre todo, el encuentro contra el Barcelona del próximo martes: “El Barça es el Barça. Tiene grandes jugadores y siempre pueden hacer un partido perfecto. Si en los últimos encuentros no lo han conseguido, tienen una opción el martes. Es un gran equipo, con grandes jugadores. Un partido muy difícil, pero nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos y ojalá podamos llevarnos los punto. Lo defensivo siempre es importante. En el inicio de temporada ha sido difícil, porque han venido muchos jugadores nuevos, así que se ha necesitado algún tiempo para estar mejor y creo que ahora estamos bien no sólo defensivamente sino ofensivamente”.

Además, Jan Oblak habló de su estado de forma con Simeone y el hecho de lograr un nuevo Trofeo Zamora: “Estamos jugando bien, pero tenemos que seguir así. El pasado da igual. Lo que importa es el futuro. Gracias al club por poder hacerlo y a mis compañeros que lo he podido hacer. Tanto los compañeros que tengo ahora como los de años anteriores. Muy agradecido porque han hecho un gran trabajo para poder conseguirlos”