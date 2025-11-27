Buenas noticias con Oblak que devolverá a Musso a su realidad

El Atlético de Madrid ha regresado a los entrenamientos después de la victoria contra el Inter en la UEFA Champions League con la vista puesta en el partido contra el Real Oviedo que dispute este fin de semana en donde el esloveno apunta a volver y, por tanto, a ser titular en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone

El Atlético de Madrid, después de imponerse al Inter por 2-1 en la UEFA Champions League, ha vuelto a los entrenamientos con la vista puesta en el partido de LaLiga que tiene que disputar con el Real Oviedo y que debe vencer para continuar enganchado en la carrera por ganar el título de campeón. Un encuentro, que se juega este sábado a partir de las 21:00 horas, en el que apunta a estar Jan Oblak que se ha ejercitado con normalidad a poco más de 48 horas para el inicio de ese duelo correspondiente a la jornada 14 de Primera división. Un regreso que, en condiciones normales, perjudica a Juan Musso, quien volverá a su realidad en el Atleti: ser suplente.

El Atlético de Madrid, bajó las órdenes de Diego Pablo Simeone, sin tiempo para descansar prácticamente, ya prepara el partido de LaLiga que tiene que jugar contra el Real Oviedo. Una sesión de ejercicios que ha estado marcada por la vuelta de Jan Oblak que ha estado con entrenándose con normalidad, cumpliendo así con los plazos que él mismo había asegurado hace unos días. "Estoy mejor, recuperándome. Espero estar pronto en los campos. Ojalá. Estoy haciendo todo lo que puedo, igual que los fisios y doctores. Pero si no estoy, otros pueden hacerlo muy bien", afirmó el esloveno antes del partido contra el Inter en el que finalmente no pudo estar.

Una vez recuperado, Oblak apunta a ser titular en el partido contra el Real Oviedo porque el esloveno es titular indiscutible para Diego Pablo Simeone. El técnico argentino, salvo sorpresa, volverá a sentar en el banquillo a Juan Musso quien ha jugado bien contra el Getafe CF y el Inter, los dos encuentros que no ha podido disputar Jan Oblak. De este modo, Musso tendrá que esperar a los partidos de Copa del Rey o de Supercopa de España en donde Simeone le podría volver a dar la oportunidad de tener minutos.

Jan Oblak ya se ha recuperado de las molestias físicas con las que volvió al Atlético de Madrid durante el pasado parón de selecciones de noviembre. El portero del Atlético de Madrid sufrió ese contratiempo físico mientras estaba con Eslovenia que finalmente se ha saldado con haber estado ausente en estos dos últimos partidos.

Marcos Llorente y Le Normand siguen con sus recuperaciones

No ha habido muchas más novedades en el entrenamiento del Atlético de Madrid, destacando que los titulares en el partido contra el Inter han tenido una sesión más tranquila, de recuperación.

Los que siguen al margen de sus compañeros son Marcos Llorente y Robin Le Normand que continúan con sus respectivos procesos de recuperación para superar sus lesiones lo antes posible.