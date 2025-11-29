Atlético de Madrid - Real Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

El Atlético de Madrid, decidido a no perder de vista a los tres primeros de LaLiga, se enfrenta este sábado a un Real Oviedo que lucha por salir del fondo de la tabla

El partido que cerrará la jornada sabatina medirá al Atlético de Madrid y al Real Oviedo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, un duelo entre dos equipos que atraviesan dinámicas radicalmente opuestas.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone llega situado en la tercera posición, con 28 puntos, después de imponerse en la última jornada al Getafe en un encuentro muy disputado que se decidió con un gol en propia puerta de Domingos Duarte.

En casa, el Atlético mantiene cifras de candidato: suma 19 puntos como local y solo ha cedido un empate, por lo que roza el pleno en su estadio. Además, su estado de forma es sólido: en los últimos seis compromisos ligueros ha logrado cinco victorias y un empate, este último ante el Celta de Vigo. El balance histórico también favorece a los rojiblancos. En los enfrentamientos entre ambos equipos, el Atlético cuenta con 38 victorias, por 18 empates y 27 derrotas, una diferencia que subraya su superioridad en los duelos directos.

En el otro lado, el panorama es muy distinto. El Real Oviedo llega como colista, con apenas 9 puntos, los mismos que el Levante. En la última jornada, el equipo asturiano no pasó del 0-0 ante el Rayo Vallecano en el Carlos Tartiere, un partido en el que destacó la brillante primera parte de Santi Cazorla y la decisiva parada de Aarón Escandell al penalti lanzado por Isi Palazón.

At. Madrid No Iniciado - Oviedo

A domicilio, los de la capital asturiana solo han sumado 4 puntos en seis encuentros, una cifra que refleja sus dificultades lejos del Tartiere. Además, su dinámica reciente no invita al optimismo: en los últimos seis partidos, el Oviedo acumula tres empates y tres derrotas, sin lograr una victoria que impulse su remontada en la clasificación.

Atlético de Madrid - Real Oviedo: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el Atlético de Madrid y el Real Oviedo, tendrá lugar este sábado 29 de noviembre a las 21:00 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid - Real Oviedo: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN (ver en directo), DAZN LaLiga2 (M58 O114) o LaLiga TV Bar.

