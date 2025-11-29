Atlético de Madrid - Oviedo: resultado, resumen y goles

Los de Simeone reciben en el Metropolitano al conjunto de Luis Carrión tras firmar seis victorias en sus últimos seis partidos, tanto en el campeonato doméstico como en la UEFA Champions League, por lo que intentarán prologan la racha ante un equipo que lleva casi dos meses sin lograr los tres puntos y se sitúa último en la clasificación

Por su parte, el Oviedo llega en una situación de crisis, ya que no ha podido vencer desde el 30 de septiembre, por lo que deja a los de Luis Carrión últimos clasificados.

El vestuario del Atlético , a la espera de los jugadores de Simeone , que puede introducir novedades en el once de hoy.

Por su parte, Luis Carrión tan solo introduce dos cambios con respecto al once que empezó ante el Rayo Vallecano, con las salidas obligadas de Javi López y Chaira por Rahim y Hassan.

¡Una hora para que arranque el encuentro en el Metropolitano! Y a están los jugadores de Simeone y Luis Carrión en los vestuarios.

El Metropolitano se sigue manteniendo como un fortín , donde el Atlético de Madrid no ha perdido en lo que llevamos de temporada.

Por otra parte, Julián Álvarez es suplente por primera vez esta temporada . Simeone da descanso a muchos de sus titulares pensando en el enfrentamiento contra el Barcelona del próximo martes.

Recordemos que el Atlético de Madrid cuenta con las bajas de Le Normand y Llorente. Por parte del Oviedo , Luis Carrión no podrá contar hoy con Chaira, Domingues, Lemos y Javi López.

¡Primera ocasión del Atlético de Madrid! Sorloth se hacía con el balón en el área del Oviedo y no se pensó la definición, pero Escandell le negó el gol al noruego.

¡Qué ocasión ha tenido Sorloth! Le llegaba un balón a la cabeza del noruego pero el remate se le marcha por arriba de la portería de Escandell.

¡GOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! Muy buena combinación de los jugadores de Simeone, que termina, con un pase de Hancko, en las botas de Sorloth para que haga el primero del encuentro.

Sorloth le sigue dando la razón a Simeone, que confía en el noruego en un día en el que Julián Álvarez es suplente.

Simeone busca nuevas piezas ante las lesiones de Le Normand y Llorente

El Atlético de Madrid busca seguir con la buena racha que viene firmando en los últimos partidos, con victorias de mucho mérito como la de La Cartuja contra el Betis o la del Metropolitano ante el Sevilla o Inter de Milán. Además, en el encuentro ante los italianos Simeone apostó por Musso ante las molestias físicas de Oblak, que ya está de vuelta. De esta manera, el técnico argentino reflejó sus sensaciones con el guardameta suplente: "No me voy a ir a años anteriores y a otros chicos que estuvieron donde hoy está Juan, pero sí hablar de él, su personalidad, su estar, su compañerismo, energía positiva desde el primer minuto en el Atleti es valorable. La temporada pasada lo hizo con personalidad y como creemos que lo tiene que hacer. Está rindiendo un muy buen nivel y eso es muy bueno para Oblak y para el equipo".

No obstante, se espera que el esloveno sea de la partida frente al Oviedo tras recuperarse y tener luz verde para entrar en la convocatoria. Además, Simeone tendrá que buscar de nuevo otras piezas ante las lesiones de Le Normand y Llorente, por lo que podrían repetir Molina y Hancko, tal y como sucedió en el encuentro del pasado miércoles en el Metropolitano ante el Inter de Milán.

Los de Luis Carrión, a por la victoria dos meses después

Por su parte, Luis Carrión afronta el duelo ante los de Simeone con bajas como la de Ilyas Chaira, Lemos, Javi López o Brandon Domingues. Además, la racha del Oviedo desde la destitución de Paunovic es de dos derrotas y tres empates en LaLiga, además de caer eliminado en Copa del Rey ante el Ourense CF, de Primera RFEF. No obstante, el técnico se mostraba optimista, en la rueda de prensa previa al choque contra el Atlético de Madrid, con conseguir la primera victoria desde su llegada al banquillo del conjunto asturiano: “No estamos en situación de elegir los partidos en los que vamos a competir. Vamos a hacer un gran partido. Como el otro día contra el Rayo. Son un gran equipo, somos capaces de competir contra cualquiera. Vamos pensando en competir y con respeto al rival pero a ganar”.