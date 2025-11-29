Atlético de Madrid - Oviedo: resultado, resumen y goles
Los de Simeone reciben en el Metropolitano al conjunto de Luis Carrión tras firmar seis victorias en sus últimos seis partidos, tanto en el campeonato doméstico como en la UEFA Champions League, por lo que intentarán prologan la racha ante un equipo que lleva casi dos meses sin lograr los tres puntos y se sitúa último en la clasificación
Por último, las palabras de Simeone.
Las palabras de Luis Carrión tras la derrota del Real Oviedo.
Aquí dejamos la crónica con lo que ha dado de sí este Atlético de Madrid 2-0 Oviedo.
¡Final del partido en el Metropolitano con victoria rojiblanca!
3 minutos de descuento.
Último cambio del Atlético de Madrid. Se marcha Giménez y entra Nico González.
Gran internada de Giuliano pero su último pase no encontró destinatario.
¡Se marcha fuera un disparo de Gallagher!
Nuevo doble cambio en el Oviedo. Entran Alberto Reina y Luka Ilic y se van Hassan y Colombatto.
Gran participación de Gallagher durante todos los minutos, aprovechando la oportunidad de Simeone.
Falta de Nacho Vidal sobre Raspadori.
Nuevo cambio en el Atlético de Madrid. Entra Raspadori y se va Koke
Doble cambio en el Oviedo. Se van Rondón y Cazorla y entran Alex Fores y Ejaria.
Posesiones largas por parte de los dos equipos en estos minutos.
Muy activo Julián Álvarez en estos primeros minutos sobre el terreno de juego.
Sigue dominando el Atlético de Madrid la posesión de balón.
Doble cambio en el Atlético de Madrid. Entran Pablo Barrios y Julián Álvarez y se van Griezmann y Sorloth.
Pide el cambio David Carmo. Entra Dani Calvo en su lugar.
¡Ocasión de Cazorla que se marcha alto de la portería de Oblak!
No encuentra Luis Carrión la fórmula para hacer daño al Atlético de Madrid cuando llega la hora del partido.
No conseguía definir Rondón entre los tres palos tras un pase de Fede Viñas.
5 tiros a puerta el Atlético de Madrid por uno tan solo del Oviedo hasta el momento.
Tarjeta amarilla para David Carmo. La primera del partido.
Ya calientan los jugadores del Oviedo. Luis Carrión podría hacer cambios pronto.
Se intenta meter el Oviedo en el partido. Nuevo saque de esquina para los visitantes.
Centro de Santi Cazorla que llega a las manos de Oblak.
¡Comienza la segunda parte! Ya mueve la pelota el equipo de Simeone,
Primer cambio en el Atlético de Madrid. Entra Giuliano y se marcha Baena
¡Vuelven los jugadores al terreno de juego!
¡Descanso en el Metropolitano! Sorloth deja momentáneamente al Atlético de Madrid por delante en el marcador.
2 minutos de descuento.
Nueva internada de Hassan por banda derecha pero sin suerte a la hora de terminar la jugada.
Bronca de Simeone a Marc Pubill. Muy activo, como viene siendo habitual, el argentino desde el área técnica.
¡Qué centro de Cazorla! Desaprovecha Hassan una gran ocasión que tuvo el Oviedo, la más clara hasta el momento.
Se encontraba Sorloth un balón solo contra Nacho Vidal pero robó limpiamente Costas.
Centro de Cazorla al área pero no encuentra rematador.
Mueve ahora el Oviedo con claridad pero sin daño claro a la portería de Oblak.
Doble asistencia también de Hancko, otro de los futbolistas más destacados hoy en el Metropolitano.
Intenta reaccionar el Oviedo, que lleva tres partidos sin hacer gol.
Sorloth le sigue dando la razón a Simeone, que confía en el noruego en un día en el que Julián Álvarez es suplente.
¡GOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! Sorloth aumenta la distancia en el marcador, que aprovecha un fallo en el despeje de Carmo.
Nuevo saque de esquina para los de Simeone, tras una llegada de Baena al área de Escandell.
Primera llegada con peligro del Oviedo, lo intentaba Hassan con un centro que no llegó a Rondón.
El Atlético de Madrid sigue dominando el partido, con una posesión de 54%.
No termina el Oviedo de llegar con facilidad al área de Oblak. Muy seguros los de Simeone en defensa.
Vale el gol de Sorloth para poner por delante al Atlético de Madrid. El noruego vuelve a ver puerta de rojiblanco más de dos meses después.
¡GOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! Muy buena combinación de los jugadores de Simeone, que termina, con un pase de Hancko, en las botas de Sorloth para que haga el primero del encuentro.
¡Qué ocasión ha tenido Sorloth! Le llegaba un balón a la cabeza del noruego pero el remate se le marcha por arriba de la portería de Escandell.
Primer saque de esquina del encuentro. Tendrán la oportunidad de los de Simeone.
Nueva llegada del Atlético de Madrid con Sorloth y Gallagher como protagonistas, pero el colegiado señaló fuera de juego.
¡Primera ocasión del Atlético de Madrid! Sorloth se hacía con el balón en el área del Oviedo y no se pensó la definición, pero Escandell le negó el gol al noruego.
Intenta dominar el Oviedo la posesión del balón, haciendo correr a los hombres de Simeone.
Pita ahora falta el colegiado sobre Marc Pubill, que se estrena en la titularidad.
Se queja David Costas por un golpe en la boca de Sorloth.
¡Comienza el partido en el Metropolitano!
Y a Jan Oblak por ser el nuevo Zamora de LaLiga, un total de seis logrados por el esloveno.
¡El Atlético le rinde a Koke homenaje por sus 700 partidos de colchonero!
¡Saltan los jugadores al Metropolitano! ¡Suena el himno del Atlético de Madrid!
¡Ya se encuentran los jugadores en el túnel de vestuarios!
A falta de 10 minutos para que empiece el partido, recordemos los onces de ambos equipos:
Atlético de Madrid: Oblak; Lenglet, Hancko, Molina, Marc Pubill; Gallagher, Koke; Nicolás González, Álex Baena, Griezmann; Sorloth.
Real Oviedo: Aarón Escandell; Rahim Alhassane, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal; Colombatto, Dendoncker, Cazorla; Fede Viñas, Rondón y Hassan.
¡15 minutos para que comience el choque en el Metropolitano! Los jugadores se encuentran terminando los ejercicios de calentamiento.
Recordemos que el Atlético de Madrid cuenta con las bajas de Le Normand y Llorente. Por parte del Oviedo, Luis Carrión no podrá contar hoy con Chaira, Domingues, Lemos y Javi López.
Por otra parte, Julián Álvarez es suplente por primera vez esta temporada. Simeone da descanso a muchos de sus titulares pensando en el enfrentamiento contra el Barcelona del próximo martes.
¡Media hora para que arranque el encuentro! ¡Ya calientan los jugadores del Atlético de Madrid y Oviedo!
Marc Pubill es titular por primera vez en el Atlético de Madrid en partido oficial. Encuentro especial para el lateral.
El Metropolitano se sigue manteniendo como un fortín, donde el Atlético de Madrid no ha perdido en lo que llevamos de temporada.
En breves instantes saltarán al terreno de juego los jugadores de ambos equipos para realizar los ejercicios de calentamiento.
La foto de Koke y Cazorla, capitanes del Atlético de Madrid y Oviedo.
Los jugadores del Atlético de Madrid, llegando al vestuario del Metropolitano.
¡Una hora para que arranque el encuentro en el Metropolitano! Ya están los jugadores de Simeone y Luis Carrión en los vestuarios.
Las indumentarias de Atlético de Madrid y Oviedo. Así lucirán ambos conjuntos en el duelo de hoy del Metropolitano.
Por su parte, Luis Carrión tan solo introduce dos cambios con respecto al once que empezó ante el Rayo Vallecano, con las salidas obligadas de Javi López y Chaira por Rahim y Hassan.
¡Simeone saca del once a Barrios, Giuliano y Julián Álvarez, teóricos titulares, además de Ruggeri y Giménez!
¡También hay once del Atlético de Madrid! Simeone sale con Oblak; Lenglet, Hancko, Molina, Marc Pubill; Gallagher, Koke; Nicolás González, Álex Baena, Griezmann; Sorloth.
¡Ya tenemos once del Oviedo! Luis Carrión empieza con Aarón Escandell; Rahim Alhassane, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal; Colombatto, Dendoncker, Cazorla; Fede Viñas, Rondón y Hassan.
Así ha sido la llegada del Oviedo al Metropolitano. Duelo importante para los de Luis Carrión.
El vestuario del Atlético, a la espera de los jugadores de Simeone, que puede introducir novedades en el once de hoy.
Por su parte, Luis Carrión analizó el encuentro en el Metropolitano confirmando bajas como la de Javi López.
Éstas fueron las palabras de Simeone en la previa del partido, valorando la vuelta de Cardoso a la convocatoria.
Por su parte, el Oviedo llega en una situación de crisis, ya que no ha podido vencer desde el 30 de septiembre, por lo que deja a los de Luis Carrión últimos clasificados.
El Atlético de Madrid llega tras ganar sus últimos cinco partidos de LaLiga, lo que le sitúa cuarto en la clasificación.
El colegiado del partido será Víctor García, que estará acompañado de Juan Luis Pulido en el VAR.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al correspondiente a la décimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports.
¡COMENZAMOS!
El Atlético de Madrid recibe en el día de hoy al Oviedo, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Los de Simeone llegan en un estado de forma envidiable al duelo del Metropolitano, ya que han ganado sus últimos seis partidos, confirmando una buena racha que quieren seguir prolongando en el partido contra los de Luis Carrión. Por su parte, el conjunto asturiano no ha podido vencer desde el cambio de entrenador, por lo que intentarán dar la sorpresa ante el conjunto de Simeone. Además, el colegiado del choque será Víctor García, que estará acompañado de Juan Luis Pulido en el VAR.
Simeone busca nuevas piezas ante las lesiones de Le Normand y Llorente
El Atlético de Madrid busca seguir con la buena racha que viene firmando en los últimos partidos, con victorias de mucho mérito como la de La Cartuja contra el Betis o la del Metropolitano ante el Sevilla o Inter de Milán. Además, en el encuentro ante los italianos Simeone apostó por Musso ante las molestias físicas de Oblak, que ya está de vuelta. De esta manera, el técnico argentino reflejó sus sensaciones con el guardameta suplente: "No me voy a ir a años anteriores y a otros chicos que estuvieron donde hoy está Juan, pero sí hablar de él, su personalidad, su estar, su compañerismo, energía positiva desde el primer minuto en el Atleti es valorable. La temporada pasada lo hizo con personalidad y como creemos que lo tiene que hacer. Está rindiendo un muy buen nivel y eso es muy bueno para Oblak y para el equipo".
No obstante, se espera que el esloveno sea de la partida frente al Oviedo tras recuperarse y tener luz verde para entrar en la convocatoria. Además, Simeone tendrá que buscar de nuevo otras piezas ante las lesiones de Le Normand y Llorente, por lo que podrían repetir Molina y Hancko, tal y como sucedió en el encuentro del pasado miércoles en el Metropolitano ante el Inter de Milán.
Los de Luis Carrión, a por la victoria dos meses después
Por su parte, Luis Carrión afronta el duelo ante los de Simeone con bajas como la de Ilyas Chaira, Lemos, Javi López o Brandon Domingues. Además, la racha del Oviedo desde la destitución de Paunovic es de dos derrotas y tres empates en LaLiga, además de caer eliminado en Copa del Rey ante el Ourense CF, de Primera RFEF. No obstante, el técnico se mostraba optimista, en la rueda de prensa previa al choque contra el Atlético de Madrid, con conseguir la primera victoria desde su llegada al banquillo del conjunto asturiano: “No estamos en situación de elegir los partidos en los que vamos a competir. Vamos a hacer un gran partido. Como el otro día contra el Rayo. Son un gran equipo, somos capaces de competir contra cualquiera. Vamos pensando en competir y con respeto al rival pero a ganar”.