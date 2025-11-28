Simeone alaba la actitud de Musso y la vuelta de Johnny Cardoso: "Él pensaba que no iba a jugar"

El técnico argentino ha valorado el estado de forma de sus jugadores, la vuelta al terreno de juego de Cardoso o el nivel de Musso mientras está supliendo al lesionado Oblak, que podría volver este sábado

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha comparecido en sala de prensa para analizar cómo afrontan sus hombres el choque de este sábado frente al Real Oviedo, colista de LaLiga, para el que todavía mantiene la duda de Jan Oblak en la portería. "Hoy entrenó bastante bien, así que veremos mañana a la mañana, con el entrenamiento que tenemos previsto, tomar la decisión si empieza o sigue Juan Musso", ha desvelado el técnico argentino, que ha tratado otras cuestiones.

El nivel de Musso, muy importante

"No me voy a ir a años anteriores y a otros chicos que estuvieron donde hoy está Juan, pero sí hablar de él, su personalidad, su estar, su compañerismo, energía positiva desde el primer minuto en el Atleti es valorable. La temporada pasada lo hizo con personalidad y como creemos que lo tiene que hacer. Está rindiendo un muy buen nivel y eso es muy bueno para Oblak y para el equipo".

Hay otros como Almada o Raspadori, que también están a buen nivel pero no juegan mucho

"Los minutos que tienen son los que el equipo necesita y los que el entrenador decide que puedan competir. Estoy muy contento con el trabajo de todos. Necesitamos poner en el campo el equipo que pensamos que puede llevar adelante el partido, trabajaremos en consecuencia. Ellos saben cuando firman con un club como el Atleti vienen a competir y eso es participar, no participar, tener más minutos, menos. La famosa frase de calidad mejor que cantidad es determinante. Necesitamos a todos, son cuatro competiciones y necesitaremos el esfuerzo de todos".

Johnny Cardoso y sus minutos

"Él pensaba que no iba a jugar y se encontró con que tenía que empezar el partido. Lo hizo en consecuencia de lo que buscamos en Johnny. Confiamos en él. Esperemos que pueda demostrar con hechos todo y el campo hablará".

Es el mejor momento del Atlético

"No me detengo en esos pensamientos. Vivimos el día a día, partido a partido. Nos enfrentamos a un rival que ha crecido en los últimos partidos con el nuevo entrenado. Un perfil valiente y no imagino otra situación que cómo han competido, como en Bilbao y contra el Rayo, lo hicieron muy bien Tendremos que llevar el partido adonde creemos que podemos hacer daño".

Llegó por fin un gol a balón parado

"También contra el Eintracht hubo. Es una faceta muy importante. Estamos tratando de mejorarla y trabajarla, hay buenos pateadores y buenos rematadores. Hemos tenido más posibilidades últimamente".

Cosas a mejorar

"Todavía el partido que vamos a enfrentar no lo hemos jugado. Estamos hablando y no en los entrenamientos, sino mostrándole imágenes de situaciones a mejorar. Intentamos aprovechar el tiempo poco que se tiene de partido a partido. Y bueno, esperemos que mañana podrá ser un partido importante".