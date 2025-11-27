Simeone explica la sorpresa con Johnny Cardoso: "Ni más ni menos que por eso"

El centrocampista no jugaba un partido con el Atlético de Madrid desde el mes de agosto, pero fue titular en el importante encuentro de UEFA Champions League contra el Inter. El entrenador del equipo rojiblanco afirmó que tuvo minutos porque está entrenando mucho mejor

Una de las grandes novedades del partido que jugaron Atlético de Madrid e Inter fue la titularidad de Johnny Cardoso en el equipo rojiblanco. El centrocampista no jugaba un partido oficial desde el pasado mes de agosto. Es por ello que fue una verdadera sorpresa ver jugando desde el inicio al internacional por Estados Unidos en un encuentro en el que el Atleti se jugaba mucho en la UEFA Champions League: tener opciones a terminar entre los ocho primeros puestos de la clasificación. Johnny Cardoso tuvo la oportunidad de reivindicarse y dejó buenos detalles que le dan esperanzas para ser más importante en el equipo de un Diego Pablo Simeone que explicó la razón de darle la alternativa a Johnny Cardoso.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó la situación de Johnny Cardoso en el equipo. El argentino señaló que el centrocampista no ha tenido un inicio de andadura sencillo en el club rojiblanco debido a la lesión, pero que también sus pocos minutos hasta el momento, no jugó los últimos cuatro partidos a pesar de estar disponible, son debidos a que no le estaba convenciendo y por la competencia que existe en la posición de centrocampista.

"Me quiero detener en Johnny Cardoso, que hace mucho que no juega, que padeció la lesión que lo dejó bastante tiempo afuera. Que obviamente Koke está haciendo un muy buen trabajo. Que Barrios también puede trabajar en ese lugar. Y está entrenando mejor. Como está entrenando mejor y lo veo mejor, jugó. Ni más ni menos que por eso. Porque lo siento que está cerca de lo que nosotros necesitamos y que el equipo necesita. Y más comportamiento tengamos en los entrenamientos de esta manera, más posibilidades tenemos de participar", argumentó Diego Pablo Simeone sobre por qué Johnny Cardoso no ha tenido demasiados minutos en lo que va de temporada.

El partido de Johnny Cardoso contra el Inter

Johnny Cardoso no jugaba un partido oficial desde el pasado mes de agosto. Una lesión en el tobillo y la falta de confianza de Diego Pablo Simeone han provocado que el centrocampista haya estado condenado a un ostracismo en el equipo rojiblanco que rompió en el encuentro contra el Inter.

El internacional por Estados Unidos, de 24 años, disputó 59 minutos, siendo sustituido por Marc Pubill, en los que tuvo acierto en cinco acciones defensivas y en los que ganó seis de ocho duelos por el balón. En lo que va de temporada ha disputado 4 partidos y 244 minutos.

Habrá que seguir de cerca a si Johnny Cardoso tiene continuidad en un Atlético de Madrid en donde, por ahora, es el cuarto centrocampista en la rotación de Diego Pablo Simeone por detrás de Pablo Barrios, Koke y Conor Gallagher.