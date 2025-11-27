El cabezazo de Giménez, más importante de lo que parece: el premio extra para el Atlético de Madrid en Champions, más cerca

La victoria del Atlético de Madrid contra el Inter es clave para que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone pueda terminar la fase de liga de la UEFA Champions League entre los ocho primeros clasificados. El club rojiblanco tendrá que dar un gran nivel, sobre todo, en sus dos próximos encuentros que serán fuera de casa: PSV Eindhoven y Galatasaray

El Estadio Metropolitano estalló en alegría cuando José María Giménez, uno de sus capitanes de la plantilla, se elevó por encima de todos, en la última jugada del partido, para dar un cabezazo que le dio la victoria al Atlético de Madrid contra el Inter por 2-1. Un triunfo, y tres puntos, que son más importantes de lo que parece para el equipo que entrena Diego Pablo Simeone que ha dado un paso de gigante para intentar clasificarse entre los ocho primeros clasificados de la fase de liga de la UEFA Champions League lo cual le daría un doble premio.

El Atlético de Madrid, muy cerca de los 8 primeros clasificados de la UEFA Champions League

Con la victoria sobre el Inter, el Atlético de Madrid se ha metido de lleno en la pelea por terminar entre los ocho primeros clasificados de la UEFA Champions League. Finalizar en esas posiciones permitiría que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone se clasificara directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones. Esto quiere decir que el club rojiblanco se ahorraría jugar una eliminatoria de play off, dos partidos, en el mes de febrero lo que directamente daría más descanso a sus jugadores.

Actualmente, tras la disputa de la quinta jornada de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid suma 9 puntos, estando situado en el puesto 12. Pero sólo está a un punto de la octava posición que ahora mismo controla el Sporting Clube de Portugal que tiene, por tanto, 10 puntos. Todo está muy igualado, las diferencias son mínimas entre muchos otros equipos, pero la victoria del Atlético de Madrid sobre el Inter da la opción de luchar en los últimos tres encuentros de la fase de liga de la UEFA Champions League por un objetivo ambicioso a la vez que beneficioso en el plano deportivo.

El calendario que le resta al Atlético de Madrid en la fase de grupos de la UEFA Champions League

El Atlético de Madrid tiene un calendario no sencillo, pero, a priori, tampoco complicado en las tres últimas jornadas de la fase de liga de la UEFA Champions League. Tendrá que disputar dos partidos como visitante y uno como local. Si los gana, el equipo que entrena Diego Pablo Simeone, terminará entre los 8 primeros clasificados sin duda.

El primer choque lo disputará el Atlético de Madrid contra el PSV Eindhoven que tiene 8 puntos en la clasificación y que goleó al Liverpool 1-4. A continuación, el equipo rojiblanco viajará hasta Turquía para jugar contra el Galatasaray que tiene 9 puntos. Finalmente, el Atlético de Madrid cerrará la fase de grupos de la UEFA Champions League en casa contra el Bodo-Glimt que sólo ha sumado, de momento, 2 puntos.