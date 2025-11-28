Luis Carrión despeja las dudas con Santi Cazorla antes del partido contra el Atlético de Madrid: "Los buenos, al prao"

El entrenador del Real Oviedo ha comparecido ante los medios de comunicación ante los que ha señalado lo difícil que va a ser para su equipo conseguir algo en positivo de su visita al Estadio Metropolitano y ha sido contundente sobre la titularidad de Santi Cazorla

El Real Oviedo afronta un encuentro lleno de urgencias frente al Atlético de Madrid porque es el colista de LaLiga con sólo 9 puntos, los mismos que el Levante UD. Luis Carrión, entrenador del equipo asturiano, aún no ha ganado y sabe que este fin de semana no va a ser fácil lograr el primer triunfo porque visita el Estadio Metropolitano. Un encuentro contra el Atlético de Madrid, que es el equipo en mejor forma de Primera división, 5 victorias en los 5 últimos partidos, al cual intentará batir con Santi Cazorla como titular.

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, se ha lamentado por la lesión de Javi López. "Hay jugadores con las molestias típicas del esfuerzo. La lesión de Javi es una pena pero estamos preparados para un recambio".

El técnico ha confirmado que Rahim le sustituirá en el lateral izquierdo. "El trabajo con Rahim es previo, no puedes ponerte con él porque tenga más posibilidades de jugar. Me da la impresión de que es un tío fuerte, no me da la impresión de altibajos. Está centrado y mentalizado, he tomado la decisión de que juegue otro pero si tiene la oportunidad seguro que juega bien".

Luis Carrión ha admitido que el partido contra el Atlético de Madrid es complicado, pero no ha renunciado a nada. "No estamos en situación de elegir los partidos en los que vamos a competir. Vamos a hacer un gran partido. Como el otro día contra el Rayo. Son un gran equipo, somos capaces de competir contra cualquiera. Vamos pensando en competir y con respeto al rival pero a ganar".

Por otro lado, Luis Carrión ha dejado claro que Santi Cazorla será titular contra el Atlético de Madrid. "Los buenos, al prao. Santi es el mejor".

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, elogia al Atlético de Madrid: "22 jugadores serían titulares en casi todos los equipos"

Por otro lado, Luis Carrión ha elogiado al Atlético de Madrid. "Ellos son muy buen equipo, 22 jugadores serían titulares en casi todos los equipos. Pero no miramos el calendario, tampoco ellos. Son responsables para no pensar en lo que pasará. Pensamos en el once que pueden sacar, con la gente que no jugó tanto quizás, y tratar de acertar en lo que pasará. Que pase lo que nosotros queremos".

Finalmente, ha explicado que si el Real Oviedo se encierra atrás puede que eso sea un error contra el Atlético de Madrid. "He visto todos los partidos del Atlético y cuando se le han metido atrás han perdido. Tocará por momentos bloque bajo, es normal. Es de los mejores rivales, pero trabajamos en lo que es mejor para ganar. Hicimos partidos para ganar, eso no sirve de nada. Vamos pensando en un buen partido para ganar. Estamos siendo competitivos, ante rivales buenos, por ejemplo el Athletic fuera. Vamos contra un rival duro y vamos a hacerlo bien".