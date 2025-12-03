David Carmo: "La confianza es lo que nos puede ayudar a salir de ahí"

El defensa del Oviedo ha apuntado su estado de forma con Luis Carrión al frente y la necesidad de mejoría del equipo, que se sitúa último en la clasificación de LaLiga con un total de nueve puntos

El Oviedo sigue en una situación de crisis en LaLiga. Los de Luis Carrión, tras la derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, siguen siendo últimos en la clasificación con solamente nueve puntos, ya que han firmado dos victorias y tres empates hasta la fecha en el campeonato doméstico. Por ello, jugadores como David Carmo han hecho balance de la temporada que está realizando su equipo, además de analizar el encuentro del próximo viernes ante el Mallorca en el Carlos Tartiere, considerado un duelo del que tienen "muchas ganas" en el vestuario.

David Carmo explica su estado físico

De esta manera, David Carmo destacó que “afortunadamente, estoy bien. En el último partido sentí unas molestias al inicio y me sentía pesado. Cuando sentí que no podía ayudar y que solo podía perjudicar, pedí el cambio. Aquí todos tenemos calidad para ayudar al equipo. Trabajo para ayudar al equipo, estar al cien por cien y hacer lo que el míster me pide. Si el grupo está bien ahí van a salir las individualidades. Mi única preocupación es el grupo”. Además, el central del Oviedo apuntó las claves de la mejoría del equipo: “Hay que seguir. No hay que buscar errores individuales o cosas que se han hecho mal. Hay que centrarse solo en lo que nos pide el míster, como que cada vez presionamos más alto. Es lo que hacemos todos los días aquí para luego hacerlo bien en los partidos. El míster nos dice que si ganamos el viernes puede empezar una temporada nueva para nosotros. Estamos en casa y contamos con el apoyo de la afición. Tenemos muchas ganas de este partido y creemos que podemos ganar”.

Por otro lado, David Carmo detalló el objetivo que se plantea con el Oviedo en los próximos encuentros: “El objetivo es seguir creando oportunidades. Debemos ayudarnos como equipo para facilitar los goles y seguir ganando en confianza. Estamos bien gracias a ciertos compañeros que ya venían de otros grandes equipos y con carreras muy buenas. Ellos son los que más nos ayudan. Hay que creer en ellos y seguirlos. Es una situación diferente para mí, pero al final lo que me preocupa es hacer las cosas bien en cada partido para poder ganar. Jugar con miedo no ayuda. La confianza es lo que nos puede ayudar a salir de ahí. Yo creo que no es tanto golpear arriba, sino avanzar metros rápido para superar esa línea de presión de los rivales. Cuanto más rápido hagamos esto, más daño podremos hacer al equipo contrario”.

David Carmo cuenta cómo afronta el duelo contra el Mallorca

Por último, David Carmo hizo balance del encuentro de este viernes contra el Mallorca en el Carlos Tartiere: “De la liga del Oviedo son todos. En casa tenemos muchas más oportunidades de vencer. Vamos a aprovechar el apoyo de la afición para lograr el triunfo”. De esta manera, Luis Carrión afronta su octavo partido en el banquillo del conjunto asturiano, donde podría lograr por primera vez el triunfo y comenzar a sumar de tres para salir cuanto antes del descenso.