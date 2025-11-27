Javi López se queda fuera del partido contra el Atlético de Madrid por lesión

El defensa del Oviedo, cedido por la Real Sociedad, será baja tras sufrir una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, por lo que Luis Carrión no podrá contar con el futbolista de 23 años para el duelo ante el conjunto de Simeone en el Metropolitano este sábado

Malas noticias para el Real Oviedo de cara a su preparación del encuentro contra el Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Luis Carrión ha anunciado la lesión de Javi López, por lo que será baja para el partido del próximo sábado ante los de Simeone en el Metropolitano. El defensa, cedido por la Real Sociedad, venía de firmar buenos partidos saliendo de titular, pero nuevos problemas físicos le van a hacer estar apartado del terreno de juego durante los próximos días, quedando pendiente de evolución para poder estar de regreso cuanto antes.

Javi López, nueva baja para Luis Carrión

De esta manera, el Real Oviedo ha anunciado en el día de hoy la lesión de Javi López: "Tras las pruebas realizadas en Clínica Asturias, el jugador del Real Oviedo Javi López presenta una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. El futbolista ya ha iniciado su proceso de tratamiento y recuperación, quedando pendiente de evolución". Por ello, el medio La Nueva España ha anticipado que el tiempo de recuperación podría oscilar entre las dos semanas y un mes, dependiendo sobre todo del grado de la lesión y de la evolución que vaya teniendo el futbolista en los próximos días. En cualquier caso, es una muy mala noticia para el jugador de 23 años, que viene de ser titular en los últimos cuatro encuentros con Luis Carrión de LaLiga, contra el Girona, Osasuna, Athletic Club y Rayo Vallecano.

Además, para el Oviedo significa un duro palo ya que aún no han conseguido vencer desde la destitución de Paunovic, ya que la última victoria fue el pasado 30 de septiembre ante el Valencia en Mestalla, lo que supone una situación de crisis. Por otra parte, Javi López, además de ser baja segura para el encuentro de este sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, podría no estar disponible en lo que queda de año, con partidos fijados como contra el Mallorca, Sevilla y, por último, Celta de Vigo, en el Carlos Tartiere. En este sentido, a falta de la decisión que vaya a tomar Luis Carrión, todo apunta a que Rahim será el futbolista que entre en su lugar en los siguientes partidos. El lateral de 23 años ya fue el elegido para su entrada al terreno de juego en el duelo frente al Rayo Vallecano, donde cayó lesionado el jugador cedido por la Real Sociedad.

El Oviedo pierde un refuerzo para el encuentro contra los de Simeone

De esta manera, el Oviedo llega al Metropolitano con la necesidad de puntuar, ante un Atlético de Madrid que viene de ganar sus últimos seis partidos, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Además, los de Simeone llegan lanzados tras ganar en el último minuto al Inter de Milán, con un gol de cabeza de Giménez que permitió que los tres puntos se quedasen en la capital de España. Por ello, el nuevo reto de Luis Carrión es muy alto, dadas las dificultades del rival y del escenario que se les presenta el próximo sábado.