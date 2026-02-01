Fidalgo se despide del América antes de ser verdiblanco: "Sé dónde voy; es un proyecto muy importante"

Sin verbalizar nunca que su destino es el Betis, asegura estar "preparado" para la competencia y se disculpa si alguien en México se molestó: "Lo tenía decidido desde verano; tenía esa espinita clavada"

"Demasiadas despedidas, demasiadas cosas, muchísimas muestras de cariño... Siempre me sentí una persona muy querida, pero lo que viví desde ayer fue algo que se multiplicó. Si me llegan a decir hace cinco años todo lo que íbamos a vivir, todo lo que iba a pasar, hasta este momento, posiblemente habría tachado a cualquiera de loco, pero lo conseguimos, lo conseguimos. Ya saben que para mí lo más importante de todo era siempre conseguir cosas con el club, salir campeón, y pudimos hacerlo tres veces de Liga, más otros tres títulos. Y, más allá de eso, que la gente te quiera por cómo eres como persona, por cómo eres en el día a día, y creo que con eso me quedo", comenzaba diciendo este domingo en rueda de prensa Álvaro Fidalgo, que se despide del América para firmar hasta 2030 con el Real Betis.

"Obviamente, también estoy contento por el paso que voy a tomar, por lo que se viene y todo, pero no puedo dejar de estar triste y de que sea un día duro por todo lo que voy a dejar atrás. Pero bueno, agradezco a todos los mensajes que me mandaron. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Es algo increíble, de verdad. Creo que me parece más difícil ahora que ya tomé la decisión que cuando estaba pensando, analizando todas las cosas, también el porqué y todos esos temas. Llevo cinco años que leo todas las cosas siempre, tanto buenas como malas, muchísimas más buenas que malas, por supuesto", aseguraba el ovetense, al que se espera este lunes en Sevilla para formalizar los últimos trámites y que su contratación sea oficial en pleno 'deadline day' en España.

"Muchas veces, cuando llegaron otras oportunidades, siempre he pensado mucho eso, a dónde ir, cómo ir, qué va a ser en ese sitio de mí, todo lo que sé que dejo atrás. Obviamente, quiero decir y muy claro que al final es una decisión totalmente mía; han sido meses también para mí difíciles en lo personal, ya sabéis que no me gusta mucho expresar ciertas cosas personales, que yo siempre me gusta hablar de fútbol, hablar de lo que pasa en el campo y nunca pongo excusas. No fueron los mejores meses para mí estos últimos por temas personales, temas de esos que no gustan a nadie, que me tocó vivir en familia. Es una decisión que tenía ganas de tomar también por que creo que es un reto muy interesante para mí. En el futbolístico todos sabéis que siempre me gusta exigirme, siempre me gusta intentar crecer, y creo que es también lo que busco", añadió.

Selección mexicana

"Soy mexicano. Es una de las cosas después de estos cino años también aquí: soy español y soy mexicano. La puerta abierta está, obviamente no sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso, nunca se trató de eso, así que no lo sé, ver, veremos. Hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al país; creo que fui una persona respetuosa con todo el mundo siempre y nunca me metí en ningún tipo de problema. Sólo se sabía de mí por lo que pasaba dentro del campo, que creo que eso es lo importante y lo que siempre intento, que el verde hable siempre. Vine al club más grande del país a ser feliz, a ganar títulos, a intentar ser, siempre lo dije, recordado, a intentar trascender e intentar ganar un lugar en la historia del América; y, bueno, creo que en parte lo conseguimos. Estoy muy orgulloso de eso".

Renovación frustrada

"Ellos hicieron todo lo posible para que yo pudiera seguir en el club. Quiero decir que al final la decisión es totalmente mía; quiero agradecerles también por estos días, porque me entendieron, me ayudaron y estuvieron siempre ahí, disponibles para todo. Sabían que quería dar un paso a Europa, tenía esa espinita clavada y necesitaba también vivirlo (...) Les entiendo y sólo me sale decir 'lo siento'. Si alguien se sintió mal, ofendido o que se haya dado en estos momentos el tema de mi salida, pues, obviamente, le pido perdón, pero, bueno, es una decisión muy, muy personal y una decisión mía".

Competencia en el Betis

"Es un club también muy importante, con un proyecto muy importante. Competencia, obvio; sé dónde voy. Soy un jugador que desde los 14 años se fue a la cantera de Real Madrid, donde la competencia cada día es la máxima. La mayoría de los jugadores con los que coincidí desde esa edad están jugando en Primera o Segunda división y son jugadores profesionales. Al final de cada año, en el Madrid, aunque eres joven te dicen si continúas o no; eso te habla de la exigencia (...) Estoy preparado para todo eso. Yo siempre lo dije, que soy un jugador, me considero un jugador de equipo 100%; yo soy de esos jugadores que, si en algún momento brillan o en algún momento hacen las cosas muy bien, es gracias al equipo, sin ninguna duda, porque también es por mi posición, mi puesto, por mis características y mis cosas. Y al final 5-10-15-20-70-80-90 minutos que me toquen, no tengo ningún tipo de problema. Se vienen cosas muy importantes para mí, sin duda. Con muchas ganas e ilusión".

Los tiempos: decidido desde verano

"En el verano hubo cosas, pero no claras, y, después, se me juntó con problemas personales y con el tema de los golpes que tuve en las rodillas que no me dejaron, al menos, estar al 100% físico; y creo que se notó bastante. Y ahí tomé un poco la decisión; se lo hice saber a Santiago (Baños). Obviamente, él siempre me preguntó qué quería hacer, me propuso siempre las cosas, hacerlo de la mejor manera (...) El tiempo dirá si estoy acertado o no, lo que dije antes. Siempre intento hacer las cosas como las siento en ese momento y nada más".