A la venta las entradas para el Betis - Sevilla del 1-M: precios, plazos, cesiones al club nervionense...

Los nervionenses estarán mucho más pendientes de los apercibidos este domingo en Getafe que los heliopolitanos, con el 'Chimy' y Valentín Gómez amenazados ante el Rayo

El Real Betis, que será el anfitrión del Sevilla FC el próximo domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja, anunciaba este miércoles que ya estaban a la venta las entradas para el segundo y último El Gran Derbi de la temporada 25/26. Como es sabido, hace tiempo que desaparecieron los partidos fuera de abono, que solían ser ante el eterno rival, el Real Madrid y el FC Barcelona, por lo que los 50.000 socios verdiblancos podrán acceder sin contraprestación alguna a su asiento o cederlo por las vías oficiales, mientras que hay un pequeño cupo reservado para la afición visitante, apareciendo en taquillas algo menos de 19.000 localidades.

Precios de las entradas para el público en general en El Gran Derbi

El club verdiblancos distingue en su tienda online entre entradas generales (118 euros la más barata, situada en Gol Grada Alta Superior Lateral, y 196 euros la menos económica, en Fondo, concretamente las gradas Media Central y Club Central) y entradas priority (entre 140 y 232 euros), gozando este segundo tipo de ventajas como selección automática del asiento con mejor visibilidad en la zona elegida, entrega anticipada de los tickets, acceso prioritario al estadio por una entrada diferenciada del resto hasta 30 minutos antes del partido y descuento del 15% en la tienda online y zonas de restauración.

Precio y número de entradas para la afición sevillista en El Gran Derbi

El Sevilla FC anunciaba este viernes que ya está abierto en su portal del abonado el plazo de inscripción de sus socios para presenciar el encuentro de máxima rivalidad ante el Real Betis del 1-M, detallando que los interesados podrán apuntarse hasta las 23:59 horas de este domingo 22 de febrero, asignándoseles un número para el sorteo de las localidades, que se celebrará el próximo lunes 23-F a las 13:00 horas. El precio único, según el acuerdo alcanzado por ambas entidades y dentro del proyecto de LaLiga Grada Visitante, es de 30 euros.

Los agraciados recibirán su entrada por email, además de los detalles logísticos, a lo largo de la semana entrante, mientras que a los que no lo sean se les devolverá el dinero por el mismo método utilizado en una plazo de 72 horas laborables tras el reparto aleatorio. Aunque no consta una fórmula para distribuir los tickets ni el número total de los mismos, todo hace indicar que se devolverá la gentileza de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, cuando el Sevilla FC cedió a su vecino 560 entradas.

En La Cartuja, los hinchas foráneos se ubicarán en la esquina superior entre Gol Norte y Fondo, como en el Benito Villamarín, con capacidad para unas 3.500 personas separadas del resto por exigencia de la UEFA en sus competiciones (el 5% del aforo total, ligeramente inferior a 69.000, en concreto 68.887).