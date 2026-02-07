Antiviolencia pasa la factura por los incidentes antes y durante el último Sevilla - Betis

Con 51 aficionados de ambos equipos implicados, se solicitan multas y prohibiciones de acceso a recintos deportivos a la mayoría por peleas y lanzamiento de objetos al campo

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte informaba esta semana de que ha propuesto para sanción a 51 aficionados del Sevilla FC y el Real Betis por distintos incidentes acaecidos durante El Gran Derbi sevillano del pasado 30 de noviembre de 2025, que terminó con triunfo heliopolitano por 0-2 en 'La Bombonera' de Nervión.

Entre esos seguidores ultras de ambos conjuntos hispalenses hay 14 hinchas verdiblancos "acusados de participar en una pelea multitudinaria contra radicales nervionenses en la jornada previa" al encuentro de máxima rivalidad que abría el apartado cainita en la presente temporada 25/26. "La Policía Nacional arrestó a estos aficionados y mantiene abierta una investigación sobre los hechos", agrega la nota pública difundida por Efe. Felizmente, la intervención y prevención de los agentes de la autoridad evitó males mayores.

La Comisión Antiviolencia solicita, además, multas de 5.000 euros y la prohibición de entrada a estadios y recintos deportivos durante 12 meses por ser partícipes de una infracción grave. Además, propone para sanción a cuatro aficionados del Sevilla FC por lanzar objetos al campo."Las cámaras de la Policía Nacional captaron con detalle a los hinchas sevillistas. Se solicita una multa de 3.001 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses", agrega.

Ver el derbi a toda costa también tiene multa

El resto de las exigencias de sanción para este partido corresponden a aficionados visitantes en aquella ocasión al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, quienes "compraron entradas en distintos sectores del campo que tenían vetados por motivos de seguridad. Se les proponen multas de 150 euros por infracciones leves". Hay que recordar que, como siempre en este caso, El Gran Derbi es calificado como partido de Alto Riesgo por la Subdelegación de Gobierno en Andalucía, lo que, aparte de un dispositivo mayor policial, supone confinar y separar a ambas aficiones.

Aunque pasen muchos años, la Justicia no perdona estos hechos

Los enfrentamientos entre radicales del Sevilla FC y el Real Betis arrastran históricamente graves consecuencias y, aunque pase el tiempo, suelen deparar penas, incluso, más graves que multas y exclusiones. Tanto es así que, por ejemplo, siete años después del famoso derbi del Día de Reyes de 2018, la Justicia condenó a varios implicados en peleas a indemnizar a negocios de la zona de Nervión, más sanciones no demasiado altas, pero de las que no se terminaron librando.