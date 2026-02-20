Kompany habla del 'affaire Vinícius' y se acuerda de Betis y Sevilla

El míster del Bayern recuerda una visita agridulce con el Anderlecht al Benito Villamarín y cree que ni las provocaciones de Mourinho merecerían insultos xenófobos

"Cuando José Mourinho se desliza por Old Trafford; cuando va hacia los fans del para celebrar en la semifinal de Champions League Inter-FC Barcelona; cuando juega contra el Sevilla FC con la Roma y se pelea con los árbitros, hasta el punto de que éstos tienen que ser después escoltados para dejar el campo... Si alguno hubiera sido racista en esos momentos hacia Mourinho, yo habría esperado que todos dijéramos 'parad'. No importa cómo sea la celebración", argumentaba este viernes el técnico del Bayern de Múnich al hilo de los incidentes en Lisboa entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante el Benfica-Real Madrid, denunciados a la UEFA por los merengues.

"No veo mi sitio en esto que está pasando. No quiero ser parte de un grupo o de otro. Sé de muchos jugadores que lo han sufrido. Ha pasado a Samuel Eto'o, a Mario Balotelli muchas veces... ¿Qué pasa si le ocurre a Patrick Vieira? Me ha pasado a mí", rememoraba Vicent Kompany, que pasó de mencionar al club nervionense por aquella final de la Europa League de 2023 en Budapest, conquistada por penaltis por los blanquirrojos, a acordarse del eterno rival, el Real Betis, con el que se vio las caras en la 05/06 durante la fase de grupos de la UCL, cuando el ex zaguero jugaba en un Anderlecht que ganó 0-1 en el Benito Villamarín aquel día de 'Lopera, salta al campo y mete un gol".

Así recuerda Kompany su gol al Betis y los insultos racistas desde el Gol Sur del Benito Villamarín

"Hace 20 años estuve en Sevilla. Diréis que fue hace mucho, pero estuve allí en un partido con Cheick Tioté, que jugó en el Newcastle y murió de un ataque al corazón cuando jugaba en China. Era un hombre increíble, con un corazón de oro. Teníamos 18 o 19 años y estuvimos allí. Había aficionados del Betis cantando 'Ku Klux Klan' apoyados en las vallas, haciendo sonidos de mono e imitando los gestos de un mono. Estuve contento de marcar un gol en ese partido por eso. Al mismo tiempo tengo que recordar que aconteció uno de los momentos más bonitos de mi carrera, porque el resto de aficionados empezó a abuchear a los ultras. Hubo una pelea entre ellos dentro del estadio. Yo creo que era bonito, porque sabes que el mundo no es perfecto, pero tienes a gente del mismo club peleándose porque no aceptaban esto", dice el belga.