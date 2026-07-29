Theo Hernández quiere volver a Europa y se ofrece a dos gigantes de la Serie A

El lateral francés quiere abandonar el Al-Hilal apenas un año después de su llegada, pero su salario de 20 millones netos harán que acepte una fuerte rebaja o una cesión para poder recalar en Nápoles o Juventus

La aventura de Theo Hernández en Arabia Saudí podría ser mucho más corta de lo esperado. Solo un año después de incorporarse al Al-Hilal, el lateral francés desea regresar al fútbol europeo y su representante ya ha ofrecido sus servicios a Juventus y Nápoles.

El interés del jugador choca con dos obstáculos: tiene contrato hasta junio de 2028 y percibe aproximadamente 20 millones de euros netos por temporada. Ningún club italiano puede asumir esas condiciones, por lo que una cesión y una considerable rebaja salarial aparecen como las únicas fórmulas posibles.

Theo Hernández quiere abandonar el Al-Hilal

Theo Hernández dejó el Milan durante el verano de 2025 para firmar un contrato de tres temporadas con el Al-Hilal. El francés se convirtió entonces en una de las principales incorporaciones de la Saudi Pro League y multiplicó los cerca de cuatro millones que cobraba en San Siro hasta alcanzar los 20 millones netos anuales.

La experiencia saudí ha sido positiva desde el punto de vista deportivo. Theo disputó 44 partidos oficiales, marcó nueve goles y conquistó la Copa del Rey saudí durante su primera temporada. En el campeonato de liga participó en 31 encuentros, firmó cinco tantos y colaboró en doce porterías a cero con Al-Hilal.

Sin embargo, el lateral considera que todavía tiene condiciones para competir en un gran campeonato europeo. A sus 28 años, cumplirá 29 en octubre, no quiere alejarse definitivamente del máximo nivel y estaría dispuesto a realizar un sacrificio económico para facilitar su regreso.

El Al-Hilal tampoco cerraría la puerta. El club saudí considera que el francés podría salir si aparece una solución satisfactoria y aceptaría estudiar una cesión. Ese formato permitiría repartir su salario o hacer que la entidad de Riad continuase asumiendo una parte.

Juventus y Nápoles reciben el ofrecimiento de Theo

Manuel García Quilón, representante de Theo Hernández, ha comenzado a explorar el mercado italiano. Según informa Tuttosport, el agente ha ofrecido al futbolista a Juventus y Nápoles.

La Juventus conoce perfectamente al lateral. Ricky Massara, responsable de su nueva área deportiva, trabajó con Theo durante su etapa en el Milan y mantiene una buena relación con el jugador. Luciano Spalletti también valora positivamente su capacidad para generar superioridades y atacar desde la banda izquierda.

Su trayectoria en la Serie A respalda ese interés. Theo acumuló 195 partidos en el campeonato italiano con el Milan, en los que marcó 31 goles y repartió 27 asistencias. En todas las competiciones llegó a los 262 encuentros, con 34 tantos y 45 pases de gol. También fue una pieza fundamental en el ‘Scudetto’ conquistado en 2022.

La operación, pese a todo, no es prioritaria para la Juventus. El equipo turinés cuenta con Andrea Cambiaso en el carril izquierdo y solo se plantearía avanzar por Theo si el internacional italiano abandona la plantilla.

El límite salarial de la Juventus frena la operación

La salida de Cambiaso no resolvería por sí sola el problema. La Juventus ha establecido un nuevo límite salarial y no quiere superar los siete millones de euros netos que percibe Kenan Yildiz, una cantidad muy alejada del contrato de Theo con el Al-Hilal.

El francés tendría que renunciar a más de la mitad de su sueldo, incluso aunque el conjunto saudí aceptase una cesión sin una opción de compra obligatoria. Otra posibilidad sería que Al-Hilal mantuviera el pago de una parte importante de su ficha durante el préstamo.

Massara conoce la predisposición del futbolista, pero la dirección deportiva no está dispuesta a romper su estructura económica. La Juventus quiere evitar que un fichaje de prestigio provoque nuevas reclamaciones salariales dentro del vestuario.

El escenario obliga a Theo a decidir hasta dónde llega realmente su deseo de volver a Europa. La voluntad de abandonar Arabia Saudí abre la puerta, pero cualquier negociación dependerá del sacrificio económico que acepte realizar.

El Nápoles responde con prudencia al agente de Theo Hernández

García Quilón también ha contactado con Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles. La respuesta del club no ha sido negativa, aunque tampoco existen conversaciones formales con el Al-Hilal.

El Nápoles se ha limitado a estudiar las condiciones. La calidad de Theo no genera dudas, pero su salario está completamente fuera de los parámetros de la entidad. Una cesión subvencionada y sin un coste elevado sería el único escenario asumible.

Los dos clubes italianos comparten así la misma posición: valoran al futbolista, pero no pueden acercarse a los 20 millones netos que cobra. El interés deportivo existe; la viabilidad económica, por ahora, no.

El mercado inglés podría ofrecer mayores posibilidades por su capacidad financiera. No obstante, el representante del jugador ha centrado sus primeros movimientos en Italia, el país en el que Theo alcanzó el mejor nivel de su carrera.

Barcelona, Chelsea, Inter y Como, interesados en Cambiaso

La información proveniente de Italia señala a Barcelona, Chelsea, Como e Inter de Milán como clubes que habrían realizado consultas exploratorias por Andrea Cambiaso.

La posible salida del lateral italiano es precisamente la condición que podría activar el interés de la Juventus por Theo. Sin una oferta concreta por Cambiaso, el conjunto turinés no dispone actualmente de espacio deportivo ni salarial para incorporar al francés.

Una cesión, la única salida posible para Theo Hernández

El contrato hasta 2028 protege al Al-Hilal y complica cualquier traspaso definitivo. Juventus y Nápoles tendrían que asumir una cantidad por la operación, además de negociar una reducción radical del salario del lateral.

Una cesión permitiría ganar tiempo a todas las partes. Theo regresaría a un campeonato europeo, Al-Hilal liberaría parcialmente una de sus fichas más elevadas y el club receptor comprobaría si el jugador mantiene el nivel mostrado durante sus mejores años en el Milan.

La voluntad del francés ya está sobre la mesa. También el interés deportivo de Juventus y Nápoles. Falta encontrar una fórmula capaz de salvar los 20 millones de euros que separan el deseo de Theo Hernández de la realidad económica del fútbol italiano.