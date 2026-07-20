Fabián Ruiz hace historia con España

Fabián Ruiz sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia de la Selección Española. El centrocampista ha alcanzado los 50 partidos consecutivos sin perder con la 'Roja', estableciendo un nuevo récord de imbatibilidad y confirmando su importancia en el equipo nacional.

Hay futbolistas que construyen su legado a base de goles o asistencias. Otros, en cambio, lo hacen desde el rendimiento constante. Ese es el caso de Fabián Ruiz, que ha alcanzado un registro histórico con la Selección Española tras acumular 50 partidos consecutivos sin conocer la derrota, convirtiéndose en el jugador con la mayor racha invicta de la historia del combinado nacional.

El centrocampista sevillano sigue agrandando su trayectoria con la camiseta de España y demuestra que su presencia en el equipo ha coincidido con una de las etapas más exitosas de la selección en los últimos años. Un dato que refleja tanto su importancia sobre el terreno de juego como la competitividad de un grupo que no deja de crecer.

Un fijo en el centro del campo

Desde que debutó con la absoluta, Fabián Ruiz ha evolucionado hasta convertirse en una pieza indispensable en el esquema de la selección. Su calidad para sacar el balón jugado, su visión de juego y su capacidad para llegar al área rival le han permitido consolidarse como uno de los centrocampistas más completos del panorama internacional.

Su rendimiento ha convencido a los diferentes seleccionadores que han pasado por el banquillo español, manteniéndose como un habitual en las convocatorias y respondiendo siempre con actuaciones de alto nivel. Además de aportar equilibrio al equipo, también ha firmado goles y asistencias en momentos importantes.

La marca de 50 encuentros sin perder no solo pone en valor el trabajo de Fabián Ruiz, sino también el excelente momento que atraviesa la Selección Española. Durante esta racha, el combinado nacional ha mantenido una línea muy competitiva, logrando resultados destacados y consolidando una nueva generación de futbolistas que ha devuelto a España al primer plano internacional.

En todos esos compromisos, el centrocampista ha desempeñado un papel clave, siendo uno de los jugadores más fiables en la medular y ofreciendo un rendimiento constante tanto en labores ofensivas como defensivas.

El próximo compromiso de la Selección ha permitido a Fabián Ruiz alcanzar un nuevo récord. España ha evitado la derrota, y el centrocampista ha llegado a los 50 partidos consecutivos invicto, ampliando un récord que ya es histórico y que parece difícil de igualar.

Fabián continúa demostrando que la regularidad también puede convertirse en sinónimo de grandeza. Su nombre ya forma parte de la historia de la Selección Española y todavía tiene margen para seguir ampliando una marca que refleja su enorme importancia dentro del equipo.