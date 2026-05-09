Elche - Deportivo Alavés: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Elche y Deportivo Alavés se medirán este sábado a partir de las 14:00 horas en el Martínez Valero con la pelea por eludir el descenso y certificar la permanencia en juego. Eder Sarabia frente a Quique Sánchez Flores en la jornada 35 de LaLiga EA Sports

Elche y Deportivo Alavés serán los encargados de abrir la jornada 35 de LaLiga EA Sports en sus partidos del sábado. Elche y Deportivo Alavés tienen en común que a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada en LaLiga EA Sports, aún no han certificado su permanencia un curso más en Primera. Solo dos puntos separan a Elche y Deportivo Alavés pero hasta tres equipos hay por medio de ilicitanos y babazorros como son Mallorca, Girona y Sevilla. Por lo tanto se podría decir sin miedo a equivocarse que el choque entre Elche y Deportivo Alavés es un partido por la permanencia.

Horario y dónde ver en directo y online el partido entre Elche y Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports

El partido entre Elche y Deportivo Alavés se jugará el sábado 9 de mayo a partir de las 14:00 horas en el Estadio Martínez Valero. El choque, además de en el propio feudo franjiverde, podrá seguirse en televisión a través del canal DAZN.

El choque entre Elche y Deportivo Alavés se podrá seguir en directo y online a través de ESTADIO Deportivo desde dos horas antes de que arranque el fútbol en el Martínez Valero con la previa más completa. Una vez que la pelota empiece a rodar, podrá seguir el minuto a minuto, leer la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación probable del Elche hoy en LaLiga EA Sports

Eder Sarabia no podrá contar con el delantero Yoel Santiago, que esta misma semana fue una de las noticias negativas del cuadro ilicitano al confirmarse que no estará disponible hasta la próxima temporada. El que podría estar en función de cómo evoluciones de sus molestias en los isquiotibiales es Rafa Mir. Esta semana ha estado entrenándose al margen del grupo. El técnico Sarabia si tendrá la oportunidad de contar con Adam Boayar que ya está recuperado de su lesión de cuádriceps.

Once posible del Elche hoy: Dituro, Bigas, Affengruber, Sangaré, Valera, Aguado, Héctor Fort, Febas, Villar, Álvaro Rodríguez y André Silva.

Alineación probable de Deportivo Alavés hoy en LaLiga EA Sports

Quique Sánchez Flores tendrá que seguir apañándose sin el delantero Lucas Boyé que no es espera que vuelva hasta mediados de este mismo mes. Carlos Benavídez si podría estar disponible para el técnico babazorro tras superar las molestias musculares en el muslo y además se ha ejercitado junto al resto del grupo. Carles Aleñá será baja confirmada por acumulación de amarillas.

Once posible del Deportivo Alavés hoy: Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Rebbach, Antonio Blanco, Ángel Pérez, Denis Suárez, Ibáñez, Diabaté y Toni Martínez.