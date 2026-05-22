Quique Sánchez Flores describe al Deportivo Alavés como un equipo de "atajos, de pillería y de esconder defectos"

El técnico del cuadro babazorro compareció este viernes en la rueda de prensa previa al choque ante el Rayo Vallecano en el que los de Íñigo Pérez se juegan el poder estar en Europa el próximo curso vía Liga y sin contar con el triunfo en la final de la Conference League

El Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores será juez de las plazas europeas el próximo sábado a partir de las 21:00 horas en una jornada unificada que aunará un total de siete encuentros. Los vitorianos recibirán al Rayo Vallecano en Mendizorroza con la salvación bajo el brazo y con un Quique Sánchez Flores que tendrá que buscar el próximo año la forma de que los suyos no sufran tanto.

Quique Sánchez Flores fue sincero a la hora describir al Deportivo Alavés: "Éste ha sido un Alavés de atajos, de pillería, de esconder defectos e intentar sacar puntos de debajo de las piedras".

Quique Sánchez Flores quiere cambiar al Deportivo Alavés

Seguidamente, el técnico del Deportivo Alavés apostó por la construcción de un cuadro babazorro desde otros puntos y empezando por la próxima temporada: "Esta no es la forma de construir un equipo, y es posible que lo que veamos la próxima campaña no tenga nada que ver. Hay muchas cosas por mejorar y vamos a empezar casi de cero, pero con un conocimiento alto de los jugadores, que no es poco".

Quique Sánchez Flores reconoció que prefiere temporadas completas pero al mismo tiempo valoró la tranquilidad de la ciudad de Vitoria: "Prefiero temporadas enteras, largas, donde haya una progresión. Esta es una ciudad pequeña, muy agradable, con la gente que te anima por la calle, con buen ambiente con los medios y grandes trabajadores en el club".

Quique Sánchez Flores celebrando la salvación del Alavés

El apoyo de la afición de Mendizorroza

Mendizorroza ha sido clave para que el Deportivo Alavés consiga la salvación de la categoría y Quique Sánchez Flores no quiso desaprovechar la oportunidad de valorar a la afición del Deportivo Alavés: "Me he encontrado una afición extraordinaria, que ha estado cerca en todo momento y ha respaldado al equipo, una ciudad tranquila y con la que conecto y un club con gente que aporta desde todos los lados. Es así la forma en la que nos hemos salvado".

Por último, Quique Sánchez Flores habló del respeto al Rayo Vallecano y de los pequeños objetivos del Deportivo Alavés en la última jornada de LaLiga: "Nos jugamos demostrar a la afición lo que queremos ser en el futuro. Y nos quedan pequeños objetivos como quedar lo más alto posible en la clasificación, superar a los vecinos. Enfrente, además, nos espera un rival que nos va a exigir. Me había planteado premiar a los jugadores que han tenido menos minutos pero saldremos con lo mejor que tengamos porque hay cosas en juego".