Demichelis: "El Alavés es intenso y competitivo, será una batalla"

Martín Demichelis centra al Mallorca en ganar al Alavés y lanza mensajes claros sobre exigencia, actitud y permanencia

Demichelis comparece ante los medios en la previa ante el AlavésImago

El técnico del Mallorca, Martín Demichelis, compareció en la previa del duelo ante el Deportivo Alavés con un mensaje claro: centrarse exclusivamente en el próximo partido. El encuentro, correspondiente a una jornada clave del campeonato, se disputará en el siempre exigente Estadio de Mendizorroza.

El entrenador argentino evitó mirar más allá y dejó claro que su prioridad es mantener la intensidad competitiva del equipo. “No podemos desviarnos. Lo único importante ahora es competir y salir a ganar”, vino a resumir.

Precaución con Luvumbo y confianza en la plantilla

Uno de los nombres propios fue el de Zito Luvumbo. Demichelis explicó que el jugador está cerca de regresar, pero prefieren actuar con cautela para evitar recaídas. “Está muy cerca, pero no queremos asumir riesgos innecesarios por su tipo de lesión y su estilo explosivo”, apuntó.

En cuanto al resto del equipo, el técnico se mostró satisfecho: todos los futbolistas que participaron en el último encuentro terminaron en buenas condiciones. “El grupo está recuperado al cien por cien y listo para competir”, aseguró, destacando el compromiso colectivo.

Mentalidad firme en la lucha por la permanencia

Demichelis insistió en que su equipo debe sostener valores innegociables como el profesionalismo, el respeto y el rendimiento. Más allá de cálculos matemáticos, su discurso se centra en mantener el nivel competitivo mostrado recientemente.

El entrenador también fue tajante respecto al cansancio: “Esa palabra no existe en nuestro vestuario”. Aunque reconoció ajustes físicos en algunos cambios recientes, dejó claro que todos están preparados para rendir al máximo.

Un Mallorca valiente también fuera de casa

El rendimiento como visitante fue otro de los temas abordados. El técnico reconoció que es un aspecto a mejorar, pero dejó una declaración de intenciones: el equipo no saldrá a especular. “No vamos a encerrarnos. Queremos ser un equipo que ataque y proponga”, explicó.

Según Demichelis, la idea es mantener una identidad clara independientemente del escenario, apostando por un fútbol ambicioso incluso lejos de casa.

El Alavés, un rival intenso y competitivo

Sobre el conjunto rival, dirigido por Quique Sánchez Flores, el entrenador destacó su orden táctico y capacidad física. “Es un equipo muy trabajado, que compite cada balón y que sabe hacer daño con transiciones rápidas”, analizó.

Además, subrayó la importancia de igualar la intensidad del Alavés, especialmente en los tramos finales de partido, donde suelen aumentar su presión. “Será un duelo muy exigente, una auténtica batalla futbolística”, anticipó.

Gestión de la presión y enfoque total

En cuanto a la presión por la permanencia, Demichelis fue claro: solo se centra en lo que depende de su equipo. Resultados de otros rivales, como el Levante UD, quedan en segundo plano.

“El fútbol tiene demasiadas variables como para preocuparse por lo que no controlas”, afirmó, defendiendo una mentalidad enfocada en el presente.

Objetivo inmediato: sumar tres puntos

Para cerrar, el técnico no escondió la importancia del choque: sumar una victoria sería clave para afrontar con confianza la siguiente jornada. “Los tres puntos serían fundamentales para seguir creciendo”, concluyó.