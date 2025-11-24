Comesaña: "Tenemos nuestra pequeña gran final ahí. En la Champions nuestro error fue esperar al cuarto partido"

Santi Comesaña analiza el momento del Villarreal y señala los factores que han marcado su rendimiento en LaLiga y en la Champions. El centrocampista cree que el equipo ha aprendido de sus errores y afronta la visita al Borussia Dortmund con plena confianza

Santi Comesaña atraviesa una temporada de gran protagonismo en el Villarreal. Pese a la competencia del centro del campo, se ha asentado como una pieza destacada y asegura que no es solo una cuestión de cifras. Explica en una entrevista para Marca que se ha sentido bien durante toda la campaña y que los goles y asistencias "llaman más la atención", aunque no considera que eso sea lo esencial en su aportación.

Valora también que su participación ofensiva responde en parte a la forma de jugar del equipo. Señala que ahora tiene más posibilidades de llegar al área que en etapas anteriores por la cantidad de jugadores que pisan zona ofensiva y por el tipo de situaciones que se generan. Aun así, insiste en que muchas rachas dependen del momento y que su estilo no ha cambiado en exceso respecto a lo que hacía antes.

Cuestionado sobre su estado de madurez, afirma que vive su mejor etapa como profesional. Explica que antes tenía más nervios y más dudas, mientras que ahora afronta los partidos "súper tranquilo", sin pensar demasiado en lo que va a ocurrir y centrado en hacer lo que sabe que debe hacer. Esa serenidad la aplica tanto en LaLiga como en la Champions.

El estilo con Marcelino y el funcionamiento del centro del campo

Comesaña subraya el impacto que ha tenido la llegada de Marcelino en el equipo. Considera que lo más determinante ha sido la intensidad: "Cuando llegó nos faltaba muchísima intensidad". Apunta que antes corrían menos y que el equipo era "más apático", mientras que el técnico les dio un ritmo más alto y un plus competitivo. Añade que él se adapta bien a ese tipo de juego porque necesita correr y aportar físicamente.

Respecto a las rotaciones, explica que no existe una pareja fija en el centro del campo y que todos los jugadores que entran son importantes. Detalla que cada uno tiene sus características, pero que lo clave es que todos tengan claro lo que deben hacer para que el equipo funcione al cambiar las piezas. Añade que los descansos no deberían notarse en exceso y que el equipo lo está gestionando bien.

Análisis de la Champions y el error en la fase de grupos

Comesaña es autocrítico con el rendimiento en la Champions. Afirma que "el error fue esperar al cuarto partido" y que el equipo vio los tres primeros duelos como muy complicados, aplazando la necesidad de puntuar. Considera que podrían haber sacado más en el campo del Tottenham y en los partidos en casa ante la Juventus y el Manchester City.

Sobre el encuentro frente al Pafos, comenta que fue un día en el que tuvieron ocasiones suficientes, pero encajaron en un balón parado. Aun así, insiste en que el error principal fue llegar a ese choque pensando que lo ganarían sí o sí.

Preguntado por si les faltó mentalidad ganadora, admite que fueron "demasiado conservadores". Cuenta que en vez de ir con la idea de ganar, pensaban en "rascar algo", en lugar de asumir que contra rivales de ese nivel "no hay nada que perder".

El reto en Dortmund y la obligación de reaccionar

Sobre la visita al Borussia Dortmund, es contundente: "Tenemos nuestra pequeña gran final ahí". Afirma que no tienen miedo a nadie y que saben que pueden ganar. Añade que han vencido en campos más difíciles y que deben afrontar el partido con esa convicción.

Destaca que deben jugar para ganar y aprovechar la presión que tienen, recordando que lo hecho hasta ahora ya no se puede cambiar y que ahora solo importa mirar hacia adelante.

También describe el ambiente del estadio y la experiencia que supone jugar allí. Considera que deben disfrutar la Champions y no centrarse en calculadoras o en pensar únicamente en puntuar.

Aun así, reconoce la dificultad del duelo y la calidad ofensiva del rival. Cree que el Dortmund será muy agresivo en casa y que el Villarreal debe aprovechar su buena racha defensiva para hacer daño.