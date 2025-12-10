Tomiyasu, a punto de firmar por un nuevo club

Tras quedar libre al final de pasada campaña con el Arsenal y estar varios meses en condición de agente libre, Takehiro Tomiyasu está a punto de unirse a las filas del Ajax de Ámsterdam

El japonés Tomiyasu está sin equipo desde que su contrato con el Arsenal fue rescindido de mutuo acuerdo en julio de 2025. Los problemas físicos y la alta competencia llevaron al jugador a quedar libre de la entidad de Londres pero está a apunto de comenzar un nuevo reto un equipo menos nivel pero ilusionante para el jugador como es el Ajax, donde tendrá la oportunidad de disputar competición europea. La última temporada marcó el final del nipón en las filas de los gunners ya que solo disputó un partido. En el total, ha disputado 84 en cuatro temporadas en todas las competiciones tras llegar procedente del Bolonia en 2021.

Un nuevo reto para Tomiyasu

El central polivalente, ya que puede ejercer de lateral en un momento dado, está a punto de firmar con el equipo neerlandés según apunta el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano además de varios medios holandeses.

El coste del fichaje sería de cero euros ya que llegaría como agente libre. Sin embargo, su contrato está previsto que sea reducido ya que las mencionadas fuentes afirman que sería, en principio, hasta junio aunque este puede ser ampliado más tiempo a partir de la siguiente campaña dependiendo de la actuación del jugador. A corto plazo, el acuerdo inicial para su incorporación se encuentra ya en una fase final, ultimando sus últimos flecos en un fichaje para seis meses y con un sueldo más bajo por lo que todo indica a pensar que esto será una reválida para el jugador de cuya actuación dependerá su futuro. Con este nuevo contrato, el Ajax podrá evaluar su estado físico, el cual se encuentra en entredicho tras el ultimo año donde ha sufrido continuas lesiones.

Un puente hacia el Mundial

Lo cierto es que está puede ser la oportunidad para un jugador que busca tener protagonismo en el próximo Mundial, el cual cada vez está más cerca. Lo cierto es que el mercado de invierno puede conceder una última baza para disputar la máxima competición intercontinental. En el caso de Tomiyasu, si las lesiones lo respetan pretende vestir de nuevo la camiseta de Jap��n y defender así los colores de su país.

El refuerzo de Tomiyasu

Lo cierto es que el Ajax llevaba tiempo detrás del jugador, y ahora puede acometer su fichaje sin coste, lo cierto es que la puesta a punto del jugador debe ser clave ya que su último encuentro que disputó el defensa fue el 6 de octubre de 2024, cuando jugó seis minutos en el duelo de la Premier League entre Arsenal y Southampton. Lo cierto es que el equipo holandés desea fortalecer una defensa que está haciendo aguas en los últimos encuentros.