Lorenzo Brown vuelve a caer y el Olimpia Milano pierde la paciencia

Los continuos problemas físicos del internacional con España hacen que los italianos opten por acudir al mercado de fichajes

Cuanto el Olimpia Milano apostó en verano por Lorenzo Brown lo hizo bajo la premisa de convertirlo en una de las grandes estrellas de su equipo. El plan era que fuese el base titular y pieza sobre la que girase gran parte del juego del equipo. Pues bien, las lesiones están echando al traste todo el plan.

Según informan desde Italia, y confirma el propio entrenador del equipo, Peppe Poeta, el regreso a las canchas del internacional por España ha sido efímero, ya que ha sufrido un nuevo problema físico que parece ser más grave de lo esperado.

Tras dos meses alejado de las pistas, Brown volvía a la acción en la 14ª jornada de la Euroliga contra Baskonia. Parecía el punto de partida de su retorno al primer plano del baloncesto europeo, pero seguidamente se quedó fuera del partido de Serie A del fin de semana y ahora sabemos que se debe a una nueva dolencia.

Olimpia Milano, al mercado

Con un balance de 7-7, los italianos están a mitad de tabla de la Euroliga y desean dar un paso al frente de cara a ser equipo de playoffs de manera directa. Por tanto, y aunque queda mucho por delante, ha sido el propio Poeta quien ha anunciado que acudirán al mercado para reforzarse, ya que una de sus piezas clave, Lorenzo Brown, no termina de poder ayudar al equipo.

Aunque la determinación del equipo es firme, aún hay que esperar a conocer el parte oficial del point guard para tener claro si será una ausencia de algunas semanas o si, como ya apuntan varios medios, se trata de un problema importante.

Lorenzo Brown y su renuncia al Eurobasket

Fue una de las noticias del verano. Justo después de conocerse que firmaba un lucrativo contrato con el Olimpia Milano la Selección española de baloncesto comunicaba que Lorenzo Brown no estaría en el Eurobasket por motivos personales. Dado que acababa de sellar su futuro, se supuso que el equipo que le fichaba no estaba por la labor de tenerle tanto tiempo fuera, arriesgándose además a que se lesionase.

El destino ha querido que aquella decisión no haya tenido el resultado previsto. Por una cosa u otra no ha sido posible salvaguardar el físico de Brown y ahora toca confiar en que pueda recuperarse y ser tan importante como se esperaba al principio; eso sí, sin que las prisas compliquen aún más el presente del jugador.