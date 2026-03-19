Valencia Basket - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los azulgrana están bastante más necesitados al llegar al choque a punto de quedar fuera de los puestos de play-in al acumular cuatro derrotas consecutivas

¡Enorme partidazo el que nos espera en el Roig Arena! Un Valencia Basket que ve muy cerca la clasificación directa a cuartos de final recibe a un Barça realmente necesitado, ya que tras cuatro derrotas consecutivas están al límite de queda fuera de los puestos que dan acceso al play-in de la Euroliga.

Ese es el contexto con el que ambos encaran el partido de este jueves 19 de marzo, correspondiente a la 32ª jornada de la máxima competición continental, a la cual los blaugrana llegan con bajas muy importantes, ya que a la de Nico Laprovittola para toda la temporada hay que sumar la de un Toko Shengelia que se perdió los dos partidos de la semana pasada por una lesión en el sóleo de la pierna derecha y no ha viajado con el resto del equipo.

Volviendo al conjunto 'taronja', este cayó la semana pasada en la cancha del Real Madrid (96-79) y repitió derrota en la Liga Endesa en la del La Laguna Tenerife (87-76). La solidez de sus rivales se unió a los problemas de construcción ofensiva, y es que en ambos casos acabó con una anotación bastante por debajo de su media. Retomar el rumbo en ataque será su primera tarea.

Respecto a la situación clasificatoria de ambos en la Euroliga, a falta de siete encuentros de la fase regular el equipo valenciano es cuarto con 20 victorias, dos menos que el Fenerbahce, que lidera la clasificación, y tres más que el Zalgiris Kaunas, que es séptimo y sería el primer equipo que no pasaría de manera directa a los cuartos de final del torneo. El Barça, con 17 victorias, está a un triunfo de la sexta plaza, la última que certifica el pase directo a los cuartos de final, pero de igual modo tiene solo uno de renta para no caer de los puestos de play-in.

Las importantes bajas de los azulgrana

Los de la Ciudad Condal contarán con la ausencia del ala-pívot Tornike Shengelia, así como con la de Laprovittola, lesionado para lo que resta de curso en lo que ha sido el enésimo mazazo para una plantilla corta y maltrecha, en la que los veteranos arrastran problemas físicos y se ven obligados a extender sus minutos ante la limitada aportación de los más inexpertos.

A qué hora es el Valencia Basket - Barça de la jornada 32 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Barça, perteneciente a la jornada 32 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 19 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Roig Arena de la capital del Turia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Barça de la jornada 32 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el italiano se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y por M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.