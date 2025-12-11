La felicidad de Riquelme y la lección europea aprendida de Diego Llorente tras el encuentro en Zagreb

El protagonista del encuentro se mostró muy feliz de haber podido realizar este gran partido frente al Dinamo de Zagreb; mientras que Diego Llorente haber aprendido de los errores en Europa el pasado año

El Real Betis, con la victoria en Zagreb, ha conseguido firmar un increíble inicio de temporada en competición europea. Con el invicto en la Europa League, y un momentáneo segundo puesto en la fase liguilla, los de Manuel Pellegrini han provocado que la ilusión surja en el beticismo, con el sueño de poder aspirar a cotas altas en la Europa League. Y no es para menos, ya que el conjunto bético consigue encarrilar de forma temprana mucho de sus duelos, permitiendo conseguir unos buenos números en todas las competiciones.

En el encuentro en Zagreb, los béticos han conseguido tres goles en apenas siete minutos, dejando el encuentro sentenciado en la primera mitad. El gran culpable de esta potenciación goleadora la ha tenido Rodrigo Riquelme, que se ha destapado en su labor en el centro en tierras croatas. Esto ha hecho ver cosas distintas del canterano del Atlético de Madrid, que confía en recuperar su mejor nivel para este Betis.

Riquelme se reivindica

Este mismo protagonista ha sido uno de los encargados de hablar tras el encuentro, destacando su gran alegría por este partido. "Estoy feliz. He jugado toda mi vida ahí por el centro, entonces sé más o menos cómo moverme. Es cierto que hacía tiempo que no jugaba ahí, pero bueno, pues feliz de poder ayudar, que es lo que más importa", declaró el madrileño a tenor de esa posición sobre la que se le ha visto en Croacia.

"Todos son rachas. Detrás siempre hay muchísimo trabajo, tanto personal como con todos los compañeros. Feliz de poder estar sumando", prosiguió el jugador sobre esos dos partidos entre semana donde ha visto puerta en ambos. "El equipo es un plantillón. El objetivo de todos nosotros es hacer lo máximo posible y aspirar a lo máximo. Para eso, necesitamos un fondo en el armario grande y de mucha calidad", declaró.

También hizo referencia a esa dedicatoria al utillero del Betis, al que lo define como "un hombre fantástico" y al que le prometió brindarle un gol.

Diego Llorente, con la lección aprendida

Otro de los que también compareció fue el central Diego Llorente, que no dudó tampoco en mostrar la satisfacción por la victoria. "Su plan era esperar un poquito en su campo y salir a la contra. Al final, estábamos muy bien en las vigilancias, el robo de nuestra pérdida de balón era muy rápido, creo que ellos estaban un poco asfixiados en su campo. Con mucha pegada arriba, lo hemos solucionado en la primera parte", declaró el central.

También quiso mostrar su diferencia con la Conference del año pasado, donde el equipo pasó apuros en la fase liguilla. "Aprendimos del año pasado, tanto en Liga como en Conference. Este equipo, al 100%, puede plantarle a cualquiera. En cuanto baje un poquito, pues tenemos más problemas", finalizó el defensa verdiblanco.