Francisco Javier Hidalgo ‘Son’, futbolista del Ludogorets: "Este partido es muy importante para mí porque mi tío fue jugador del Celta"

El futbolista sevillano del Ludogorets recuerda a su tío, Antonio Hidalgo, que militó en el Celta en los últimos años de su carrera deportiva, por lo que tacha de "especial", el duelo de la jornada 5 de la Europa League

El Celta de Vigo se preparar para una nueva jornada en la Europa League en la que se encontrará con Francisco Javier Hidalgo ‘Son’, jugador español que milita en el Ludogorets, de la liga de Bulgaria. Aunque a simple vista, el futbolista, que hace carrera en el cuadro búlgaro, no tiene relación con el conjunto gallego, la realidad es que su familia le une al equipo celeste. El sevillano, que admitió ser fiel seguidor del Real Betis Balompié, aseguró en la previa del choque que para él es muy especial el partido frente al Celta ya que uno de sus tíos jugó en Primera división defendiendo la camiseta del equipo vigués.

El tío de 'Son' era, ni más ni menos que, Antonio Hidalgo que militó en el Celta de Vigo desde 1978 hasta 1986, siendo una figura muy recordada por la afición celtista que en 2014 lamentó el fallecimiento del ex jugador. Por ello, el defensa del Ludogorets asegura que para él será un encuentro “especial”. “Este partido es muy importante para mí porque mi tío fue jugador del Celta en Primera División y él, aunque ya no está con nosotros, seguro que estaría orgulloso de verme jugar contra su ex equipo”, reveló.

En otro orden de cosas, el sevillano auguró un duelo “muy disputado”, elogió al internacional español Iago Aspas porque es un futbolista “desequilibrante”. "Es un equipo español y los equipos españoles ya sabemos la calidad que tienen. He tenido la suerte de jugar varios años contra ellos, es un equipo de mucha calidad. Ahora mismo está en un gran momento de forma, tiene un equipo joven y con mucha hambre”, manifestó en rueda de prensa antes de alabar al capitán del Celta. "Todos conocemos a Aspas, un jugador que si le dejamos algo de espacio puede hacer gol fácilmente”, apuntó Son, quien subrayó que su nuevo entrenador, el noruego Per-Mathias Hogmo, les ha transmitido “mucha confianza” desde su llegada. "Lo primordial era volver a confiar en nosotros, volver a jugar como sabemos. El otro día -contra el Septemvri, al que derrotaron 0-2 en el debut del nuevo entrenador- ya jugamos bastante bien. Ahora queremos demostrar que no se nos ha olvidado jugar al fútbol. Ante el Celta queremos demostrar el equipo que somos”, sentenció el futbolista del Ludogorets que espera con ansia el duelo ante el Celta de Vigo que busca alargar su buena dinámica de resultados tanto en LaLiga como en Europa.