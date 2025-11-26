Miguel Rodríguez ve como favorito al Celta y deja la puerta abierta a su vuelta: "Uno nunca sabe dónde puede acabar"

El canterano del equipo gallego regresa a España esta semana para jugar con el Utrecht frente al Real Betis en la UEFA Europa League, competición en la cual ve al RC Celta como favorito. Por otro lado, no descarta volver a vestir la camiseta celeste algún día

Miguel Rodríguez es uno de esos futbolistas que tuvo que hacer las maletas para triunfar en el mundo del fútbol ya que no se pudo ganar un sitio en el RC Celta. Triunfando ahora en el Utrecht, de la Eredivisie de Países Bajos, el futbolista regresa esta semana a España para jugar contra el Real Betis en la UEFA Europa League. Una competición en la que está su ex equipo, el RC Celta, al que considera como uno de los favoritos para ganar este título europeo. También ha hablado sobre su futuro, dejando la puerta abierta a volver a vestir la camiseta celeste algún día.

Miguel Rodríguez, ex del RC Celta y ahora en el Utrecht, ha afirmado que ve a su antiguo equipo como uno de los favoritos para ganar la UEFA Europa League. "El Celta si sigue mostrando su mejor versión en Europa". Con todo, el atacante de Redondela también ha señalado a más equipos como seris candidatos. "El Oporto es uno, sin duda. El Betis también tiene papeletas. También el Midtjylland, que está dando la sorpresa", ha dicho en una entrevista en As.

Miguel Rodríguez no descarta volver algún día al RC Celta

Miguel Rodríguez se marchó del RC Celta, en el verano de 2024, al Utrecht porque no tenía continuidad en el equipo que entrena Claudio Giráldez. En el equipo neerlandés ha encontrado su sitio, disfrutando del fútbol ya que a sus 22 años está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. A pesar de ello, el extremo lleva a su corazón al RC Celta al cual ve siempre que puede. "Siempre que puedo lo veo. Soy y seré del Celta. Pero ya no solo como fan, también me gusta ver a mis amigos que juegan allí. Ver jugar a gente con la que has compartido vestuario desde los once años es maravilloso".

Por otro lado, Miguel Rodríguez ha dejado la puerta abierta a volver al RC Celta algún día. "El fútbol da muchas vueltas. Yo salí de allí buscando sentirme importante y valorado y en Utrecht lo he conseguido. El fútbol da muchas vueltas y uno nunca sabe dónde puede acabar. Yo ahora pienso en el Utrecht donde lo dejo todo cada día. Obviamente, LaLiga es una de las mejores del mundo, quién sabe en el futuro".

Miguel Rodríguez, ex del RC Celta, está triunfando en el Utrecht

Miguel Rodríguez está triunfando en el Utrecht de Países Bajos. El extremo jugó la temporada pasada en calidad de cedido en el equipo neerlandés el cual terminó fichándolo debido a su excelente rendimiento: 10 goles y 4 asistencias en 27 partidos.

En la actual campaña, el extremo no ha bajado ni mucho menos su rendimiento ya que ahora mismo suma 4 goles siendo titular indiscutible en el Utrecht tanto en la Eredivisie, la Primera división de los Países Bajos, como en la UEFA Europa League.