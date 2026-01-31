El futuro del Betis según la videncia: "Habrá una gran alegría para los béticos"

La experta vidente Rocío Rosado atiende a ESTADIO Deportivo para analizar el futuro que le depara al Real Betis y asegura que "seguirá subiendo" y que viene "una gran alegría" para los béticos"

La brujería y magia negra en el mundo es un tema de suma actualidad después de lo acontecido en la pasada Copa África. El triunfo de Senegal ante Marruecos en una polémica final vino precedido de acusaciones serias de malas prácticas espirituales. ¿Realmente existen rituales en este deporte? Rocío Rosado es experta vidente con experiencia en el sector y durante su entrevista con ESTADIO Deportivo valoró el futuro del Real Betis y analizó el caso concreto de Isco Alarcón, que no vive una temporada fácil debido a las lesiones.

Una alegría para el Betis y una limpieza para Isco Alarcón

El conjunto verdiblanco selló este pasado jueves su clasificación directa para los octavos de final de la Europa League tras acabar la fase liga en cuarta posición. Además, sigue vigente en la Copa del Rey, donde recibirá la próxima semana la visita del Atlético de Madrid en cuartos de final. Vías abiertas para conseguir un título.

Cuestionada por lo que puede venir para el combinado de Manuel Pellegrini, la vidente Rocío Rosado lo tiene claro: "Yo estoy viendo al Betis que va a subir. Estoy viendo al Betis que va a subir e ir hacia arriba. Mi Betis va a estar muy bien. Va a haber una alegría para para el Betis y para los béticos", sostiene. Hay que tener en cuenta que la protagonista es reconocida seguidora heliopolitana.

Por su parte, Isco Alarcón continúa lastrado por las lesiones y su reaparición no tiene fecha exacta. Dos meses han pasado desde que un choque fortuito con Amrabat lo volviera a dejar en el dique seco. Acerca del malagueño, comentó: "Yo al muchacho no lo conozco, pero por su visión y lo que he visto, está pasando un mal momento. Le hace falta un chute de energía porque vale muchísimo y se tiene que venir arriba. Le hace falta una ayuda para que se venga arriba. Si hay que hacerle una limpieza también se le hace".

¿Qué le piden los jugadores que acuden a su consulta?

Rocío reconoce que por su consulta pasan caras reconocidas, entre ellas la de jugadores profesionales, pero deja claro lo siguiente: "Mi lealtad está ante todo. A mí me han llamado de todos sitios. Yo me voy a la tumba sin desvelar nada. Atiendo a mucha gente: artistas y futbolistas, mujeres de futbolistas y por ejemplo, el tema de los futbolistas a mí lo que me piden es triunfo, abundancia y protección", comienza diciendo.

- Las lesiones: "Lo primero para lesiones porque hay rivales y pueden estar haciendo mal a otros jugadores. Pues yo a esas personas le pongo la vela de la buena suerte, el triunfo y el éxito de decir. A lo mejor yo le he dicho 'ten cuidado que en este partido ve una lesión de rodilla y ha pasado, pero vamos a evitarlo, vamos a protegerte'.

- ¿Se puede prevenir una lesión con la videncia?: "Sí, porque las cartas es una advertencia, no una sentencia. Entonces, si yo a ese jugador estoy mirando cómo va en ese partido y veo una lesión, le digo cuídate y vamos a poner una vela. Porque veo aquí que puede haber una lesión y voy a poner en este caso la vela de la salud para que tú en ese partido lo hagas bien. Y no ha pasado. Así va todo, destinado a la protección".

- Consejos a la hora de fichar: "Y de llegarme a decir Rocío, qué equipo me conviene más, me han dicho que en este me va a ir bien... Si me voy aquí quiero que me pongas esto. Y luego decirme menos mal que fui aquí y menos mal que no llegué a ir a este otro sitio. Y a raíz de cuando llega ahí a ese equipo, yo decirle pues venga, vamos a por todas y ellos pedirme los rituales de protección, de triunfo, de marcar goles y de todo. Es que hay que tener fe".

