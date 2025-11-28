Tercer máximo favorito, virtualmente en la siguiente ronda y con un cruce accesible

Los perfiles especializados consideran ya que solamente Aston Villa y Roma tienen más opciones de levantar el título de la UEL en Estambul que los verdiblancos y el Oporto

El trabajado y sufrido triunfo del Real Betis sobre el FC Utrecht, especialmente meritorio por labrarse tras un accidentado arranque en el que se lesionaron Isco Alarcón y Sofyan Amrabat, convierte a los verdiblancos en el único de los ocho clubes españoles que compiten en competiciones continentales que aún permanece invicto (tres victorias y dos empates en cinco jornadas), compartiendo mérito en los principales torneos europeos con el Arsenal inglés, el Estrasburgo francés y el Friburgo alemán, amén de ser los de Manuel Pellegrini los que menos han perdido de las cinco grandes Ligas en los últimos nueve meses. Una racha que ha disparado las opciones de levantar el título de la UEL el próximo mes de mayo de 2026 en el Besiktas Park de Estambul, según los perfiles especializados en estadísticas y proyecciones.

Es el caso de @FootRankings, que considera al heliopolitano como el tercer máximo favorito de la Europa League, empatado con el Oporto (con un 8% de posibilidades), sólo por detrás de un Aston Villa que lleva 12 puntos de 15 posibles (y al que adjudican un 27% de posibilidades) y de la Roma (12%), que empezó mal y va recuperando posiciones en la clasificación. Ahora mismo, el Real Betis es quinto, con 11 puntos, los mismos que el Friburgo, a sólo una unidad de los tres colíderes, pero también del Genk, noveno y que se quedaría fuera del billete directo a los octavos de final, por lo que tendría que disputar la ronda de 'play off'.

Casi dos tercios del trabajo completado

De todas formas, 'Football Rankings' entiende que no va a haber problemas en este sentido. Así, da por hecho que los seis primeros (Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Friburgo, Betis y Ferencváros) tienen hecho lo de quedar, al menos, entre el 9º y el 24º para disputar esa ronda extra (bastarían 10-11 puntos), si bien confiere un 64% de opciones a los hispalenses de acabar en el 'Top 8', que les permitiría esperar rival en octavos. Tras los de Unai Emery (97%), OL (96%), los daneses (84%), el Oporto (79%) y los alemanes (75%), los que más, por delante, incluso, de históricos como la Roma (41%) y Stuttgart (37%). De hecho, la proyección traza un previsible camino en el que los del 'Ingeniero' o los húngaros se medirían al vencedor de hipotéticos duelos entre Celtic Vs. Estrella Roja y Lille Vs. Stuttgart, aunque por ese lado del cuadro irían 'villanos' y germanos, amén de Braga, Oporto, Lyon o Midtjylland.