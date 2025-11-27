Así queda la jornada de la Europa League tras el triunfo del Real Betis y el pinchazo del Celta

El Betis y el Oporto brillan mientras la Europa League entra en su recta final con victorias clave y sorpresas inesperadas. El Celta cayó ante el Ludogorets fuera de Balaídos

El Betis cumplió con su compromiso ante el Utrecht y se llevó los tres puntos, asegurando su presencia entre los equipos de primera línea de esta Europa League. La victoria llegó con un sabor agridulce: Isco y Amrabat sufrieron lesiones tras un choque fortuito a tres días del derbi sevillano, obligándoles a abandonar el terreno de juego.

El duelo se decidió gracias a los goles de Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli, quienes encendieron La Cartuja con sus aciertos. La formación de Manuel Pellegrini sumó su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos, acercándose a los puestos de privilegio y demostrando que mantiene su competitividad europea.

Mientras el Betis celebraba, el Celta de Vigo no pudo mantener su racha y cayó derrotado ante el Ludogorets (3-2). Esto deja a los gallegos fuera de los puestos de privilegio, obligados a jugarse su clasificación en los próximos compromisos. Por su parte, el Betis acumula 11 puntos y se codea con los líderes del grupo: Lyon, Midtjylland y Aston Villa, todos con un punto más que los verdiblancos.

Así fueron los resultados en esta jornada de la Europa League

#[media;widget;[proveedor:0;tipo:resultados;competicion:4;temporada:2026;0.fase.tipo:group;0.fase.id:0;0.jornada:5;0.partidos:112599,112601,112609,112657,112711,112788,112799,112820,112830,112600,112604,112646,112666,112686,112706,112707,112798,112723;0.cabecera:false;0.horario:false]]

El Oporto también brilló gracias a Gabri Veiga, que firmó un doblete en la victoria sobre el Niza (3-0). El canterano del Celta abrió el marcador a los 18 segundos y amplió la ventaja antes del descanso. En la segunda mitad, Samu Aghehowa cerró la cuenta desde el punto de penalti, permitiendo a los lusos escalar posiciones y mantenerse entre los ocho mejores.

El Aston Villa, dirigido por Unai Emery, se sitúa en lo alto de su grupo tras un doblete de Donyell Malen ante el Young Boys (2-1). Sin embargo, la celebración de su segundo gol tuvo un momento de tensión: un objeto lanzado desde la grada impactó en la cabeza del delantero, que continuó el partido con normalidad.

El Celtic venció al Feyenoord (3-1) en un duelo histórico entre campeones europeos, mientras que el Lille goleó al Dinamo de Zagreb (4-0), consolidando su candidatura para avanzar a la siguiente fase. Por último, el Friburgo firmó su segundo empate consecutivo, esta vez ante el Plzen (0-0), manteniendo su invicto pero sin poder sumar tres puntos decisivos.

La Europa League sigue mostrando un grupo muy ajustado, donde cada victoria cuenta. El Betis se coloca entre los ocho mejores, Gabri Veiga brilla en Oporto, y equipos como Celta, Friburgo y Niza deberán recuperar terreno para mantener sus aspiraciones. La fase de grupos entra en su recta final y cada partido se vuelve crucial para definir los clasificados a la siguiente ronda.

Así queda la clasificación de la Europa League tras la jornada 5

#[media;widget;[proveedor:0;tipo:clasificacion;competicion:4;temporada:2026;fase:0;jornada:5;equipo:448678;numEquipos:36]]