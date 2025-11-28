Ángel Haro, sobre la renovación de Pellegrini, el "fatalismo" entre Isco y Amrabat y su pronóstico para el derbi: "Creo que vamos a ganar"

El presidente del Real Betis ha aprovechado la renovación de su entrenador, por la cual está muy contento, para hablar de otros temas como la lesión de Isco y Amrabat, la ambición del club en la UEFA Europa League y también su confianza de cara al derbi contra el Sevilla FC que se juega este domingo

Ángel Haro, presidente del Real Betis, ha hablado en los medios de comunicación del club verdiblanco aprovechando la renovación del entrenador Manuel Pellegrini. Más allá de mostrarse muy feliz por la continuidad del chileno, el mandatario bético ha repasado otros temas de actualidad, lamentándose por las lesiones de Isco y Amrabat, siendo ambicioso a la hora de hablar de la UEFA Europa League y mostrándose positivo de cara al derbi sevillano contra el Sevilla FC que se disputa este domingo.

Ángel Haro ha valorado positivamente la continuidad de Manuel Pellegrini como entrenador del Real Betis. "De forma muy positiva, como no podía ser de otra forma, porque tenemos ya un tiempo estando con Manuel. Se ha conseguido una estabilidad deportiva que hasta ahora era inédita en el Betis, por tanto estamos satisfechos con su trabajo. Dijimos más de una ocasión cuando nos preguntaban que cuando se dieran las circunstancias o el momento apropiado pues se daría la renovación, se ha dado y lo hemos materializado".

El presidente del Real Betis ha explicado que la sintonía entre el club y el chileno es total. "Siempre hablamos de que esto es un tema de trabajo en equipo, donde es entrenador, cuerpo técnico, jugadores, club que también aporta su trabajo y ya de alguna manera se ha producido una unión fantástica y queremos que esa unión siga prolongada en el tiempo".

Haro se lamenta por las lesiones de Isco y Amrabat y manda un mensaje de ánimo

Por otro lado, Ángel Haro también se ha lamentado por las lesiones de Isco y Amrabat. El presidente ha calificado la acción entre los dos jugadores de la siguiente forma. "Ha sido un fatalismo. Realmente son situaciones que se dan poco en el fútbol, todos los compañeros que chocan en un lance de juego y se produce la lesión de los dos, pero bueno, tenemos que levantar la cabeza que veo cierto pesimismo, son jugadores muy importantes por supuesto, pero fundamentalmente lo que ha caracterizado a este equipo es la fuerza del grupo y seguro que los compañeros que salgan lo van a hacer bien y vamos a ello por ese derbi".

El Real Betis, ilusionado con la UEFA Europa League

A continuación, Ángel Haro ha asegurado que el Real Betis está muy ilusionado con la UEFA Europa League esta temporada. "La competición europea es una de las que tenemos entre ceja y ceja, está todo el grupo queriendo llegar lejos en esta competición, ayer se dio un paso muy muy importante para pasar a la siguiente ronda y si puede ser entre los ocho primeros mucho mejor porque nos ahorraríamos partidos que va a estar bastante cargada la temporada y por tanto muy satisfecho con la marcha en Europa".

Ángel Haro confía en que el Real Betis gane el derbi sevillano al Sevilla FC

Finalmente, Ángel Haro, presidente del Real Betis, se ha mostrado optimista de cara al derbi sevillano contra el Sevilla FC que se disputa este domingo. El mandamás del club verdiblanco cree que su equipo va a ganar. "El Betis lleva con muchas ganas, con mucha fuerza, hemos hecho una plantilla para poder competir en todas las competiciones y se llega a este derbi con muchas ganas de derbi y seguro que vamos a dar la cara. Yo creo que vamos a ganar el derbi porque veo el equipo muy comprometido, al margen de los que vayan a salir seguro que vamos a ver un Betis con personalidad y que va a ir por el partido del primer minuto".

No ha querido escusarse en las posibles bajas. "Es un Betis que en circunstancias desfavorables suele estar. El Betis va a estar en el derbi y estoy convencido que vamos a hacer un gran partido".