Rodrigo Riquelme protagoniza una sesión con hasta ocho ausencias

Antony y Rodrigo Riquelme no han estado presentes en la sesión de entrenamiento de este martes, confirmándose una lesión en el caso del canterano del Atlético de Madrid

El Real Betis se encuentra en medio de una racha importantísima. No es para menos, ya que la victoria frente al Villarreal CF inyectó positivismo en una afición que no se pone límites y que ya se atreve a soñar con cotas más altas. Los tres puntos del pasado fin de semana no eran cualquier cosa, ya que era la evidencia de que la Champions League no es tan imposible como parece y que el equipo es capaz de competir contra equipos con números de campeonato. Ahora, queda una batalla importante, como es la de dar casi por confirmada el puesto entre los ocho primeros de la Europa League.

El rival para ese envite será el PAOK, con el viaje a Grecia que todo eso implica. El rival no es para nada baladí, que ahora mismo cuenta con nueve puntos de dieciocho posibles en la competición europea, unos números que sirven para empatar los conseguidos por el RC Celta de Vigo. Esto hace que, aunque la situación este muy encarrilada, se tenga que necesitar de los mejores nombres para ello.

Uno de los que no estará seguro será Amrabat. ESTADIO Deportivo ha podido conocer que en estos próximos días el jugador se va a someter a una artroscopia en Holanda, llegando a Sevilla una vez que pueda iniciar el proceso de recuperación. Un contratiempo importante para un jugador que, cuando ha tenido su oportunidad, ha podido dotar de muchísimo equilibrio al centro del campo verdiblanco. Su compañero de selección, Abde, si estuvo esta mañana en la Ciudad Deportiva del Real Betis. El extremo marroquí ha realizado trabajo específico y no ha saltado junto al resto de sus compañeros, por lo que habrá que ver si podrá estar el próximo jueves en Salónica.

En la sesión de esta mañana, tampoco se han visto tanto a Antony como a Rodrigo Riquelme. El extremo brasileño estuvo el lunes en la charla del equipo de Manuel Pellegrini, pero se retiró de nuevo al gimnasio tras terminar el chileno su intervención. Y, este martes, tampoco ha estado presente en la sesión con sus compañeros, por lo que se espera que no pueda viajar a Salónica. Tampoco estuvo Roro Riquelme, uno de los jugadores que no termina de asentarse en el Real Betis, y que sufre una lesión miotendinosa proximal leve del músculo aductor largo izquierdo. A estos dos nombres se suman Bellerín, Isco, Amrabat, Junior Firpo y Cucho. Los canteranos que estuvieron son Dani Pérez, Corralejo, Rodrigo Marina, Corralejo y De Roa; y habrá que ver si podrán estar en el duelo en Grecia.