Se reabre el debate en la portería del Betis: ¿quién debe ser el meta titular contra el PAOK en la Europa League?

Por sobradísimos méritos propios, Álvaro Valles viene jugándolo todo, tanto en LaLiga EA Sports como en la UEFA Europa League, y la Copa del Rey es de Adrián San Miguel, por lo que Pau López encadena ya casi tres meses en la más absoluta inactividad

La temporada 2025/2026 arrancó con un reparto bastante definido en la portería del Real Betis. Pau López inició el curso siendo designado como teórico titular en LaLiga EA Sports, para el también retornado Álvaro Valles sería la UEFA Europa League y Adrián San Miguel se quedaba con la Copa del Rey. Sin embargo, el catalán se vio frenado por dos lesiones musculares. Tras volver de la primera, recuperó el puesto; pero después del mes de baja que conllevó su segunda dolencia se encontró con una espectacular versión del meta de La Rinconada que se ha hecho fuerte entre los palos y ha acaparado el campeonato nacional de liga y el torneo continental.

En este contexto, cabe preguntarse quién será el portero que salga en el once inicial en el duelo del próximo jueves ante el PAOK de Salónica griego, en la séptima jornada de la Fase Liga de la UEL. Con la clasificación para dieciseisavos de final ya asegurada matemáticamente, Manuel Pellegrini podría darle una oportunidad a Pau; si bien el Betis -cuarto en la tabla- aún se juega el pase directo a octavos en la visita al equipo heleno y en el duelo de la semana que viene en La Cartuja contra el Feyenoord de Rotterdarm neerlandés. Con objetivos aún en juego y visto el nivel que viene mostrando, a ver quién le quita la titularidad al rinconero.

Álvaro Valles, la espera que mereció la pena: 8 porterías a cero en 18 partidos entre LaLiga y la Europa League

Supo sufrir, esperando durante un año entero sin jugar en pos de poder cumplir su sueño de militar en el primer equipo del Betis, y el tiempo le está dando la razón. Contra el Villarreal CF (2-0), Álvaro Valles sumó su octava portería a cero en un total de 18 partidos oficiales y fue decisivo para el triunfo de los verdiblancos con varias paradas providenciales.

Fue determinante tanto por la dificultad de las intervenciones como por el momento: especialmente dignas de mención son una que le hizo a Mikautadze en el 29', aún con 0-0, y otra a Buchanan con 1-0 en el marcador. De los 11 partidos oficiales que el cuadro heliopolitano se ha quedado sin encajar en lo que va de campaña, ocho ha sido con el ex de la UD Las Palmas en el arco. Normal que a día de hoy sea no sólo el meta titular en la Europa League, sino también en LaLiga.

Pau López empezó la temporada como portero titular del Betis y no juega ni un minuto desde octubre

Por su parte, Pau López hizo dos veces de ocho un 'clean sheets' -término inglés para definir cuando un portero acaba imbatido-. El de Girona no juega ni un solo minuto desde hace casi tres meses. Su última cita fue un Real Betis - Atlético de Madrid (0-2) celebrado el 27 de octubre de 2025. Era su séptimo choque liguero y el octavo en total, pues en Copa del Rey está inédito y en la Europa League no juega desde la primera jornada: el 24 de septiembre, en la visita a Sevilla del Nottingham Forest inglés (2-2).

Encadena 19 compromisos consecutivos entre la grada y el banquillo: 10 citas ligueras, cinco europeas y cuatro coperas. Es evidente que estos dos últimos envites de la Fase Liga de la UEL le vendrían genial para ganar ritmo de competición y estar más preparado por si hay alguna contingencia; pero el debate sobre quién debe ser el portero titular en Salónica está igualadísimo entre sus partidarios y los de Álvaro Valles.

Adrián San Miguel necesita mantenerse en la Copa del Rey y rascar algunos partidos más de LaLiga o de Europa

El tercero en discordia en la portería verdiblanca es Adrián San Miguel, quien sólo ha jugado los cuatro duelos de la Copa del Rey que el Real Betis ha disputado hasta la fecha y únicamente en uno de ellos pudo terminar imbatido: fue en el de dieciseisavos frente al Real Murcia (0-2). En los otros tres encajó un tanto por partido en primera ronda, ante el Atlético Palma del Río (1-7); en la segunda eliminatoria, contra el Torrent CF (1-4); y en el de los recientes octavos de final, con remontada al Elche CF (2-1).

El meta sevillano de 39 años termina contrato el próximo 30 de junio, pero tiene firmada una cláusula de renovación automática que se activará si disputa al menos 45 minutos en 12 encuentros de esta 2025/2026. De momento ha jugado los cuatro ya mencionados y en la presente edición de la Copa aún podría disputar un máximo de cuatro más (el de cuartos, los dos de semifinales y la final). Es decir, necesitaría rascar alguno más en LaLiga EA Sports o la UEFA Europa League para poder garantizar su continuidad en la 26/27.