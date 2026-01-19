Bryan Zaragoza da un paso al frente en el Celta de Vigo y su fichaje se acerca

El extremo cuajó un gran partido ante el Rayo Vallecano, con gol incluido, y por tercera vez en la temporada disputó además los 90 minutos. Ya sí es un fijo para Claudio Giráldez y eso le hace estar más cerca del porcentaje de tiempo jugado que convierte su opción de compra en obligatoria

El Celta de Vigo ha tomado velocidad de crucero para presentar su definitiva candidatura a Europa. Después de tres victorias consecutivas, el cuadro gallego es séptimo en LaLiga, con un colchón de 8 puntos sobre Real Sociedad y Athletic e igualado con el Real Betis, que ocupa en estos momentos la última plaza con billete continental. Todo ello, a la espera de lo que suceda en la Copa del Rey, dependiendo de la identidad de su campeón la posibilidad de que el séptimo acuda a la Conference League, pues repetir la plaza extra de Champions que alargaría el premio europeo hasta el octavo no parece nada sencillo esta temporada.

Segundo gol de la temporada de Bryan Zaragoza

Este pasado domingo, ante el Rayo Vallecano, los celestes volvieron a cuajar una gran actuación, destacando entre otros un revitalizado Bryan Zaragoza, que firmó uno de sus mejores partidos desde que aterrizó en Balaídos. Él mismo provocó el penalti de 'Pacha' Espino y pidió lanzarlo pese a ser Marcos Alonso el designado, transformando el segundo gol de su equipo y el primero en su cuenta en el campeonato liguero, después de que ya viese puerta en la Europa League ante el Bolonia.

Los elogios de Claudio Giráldez a Bryan Zaragoza

"No me he enfadado, lo celebré de hecho.Si lo hubiese fallado sí", bromeó al respecto Claudio Giráldez, que elogió tras el choque el paso adelante dado por el extremo andaluz. "Creo que ha estado muy bien, está evolucionado mucho. Me emociona y me gusta verlo apretar en el noventa y regresar como ha regresado. Eso le da confianza para sacar todo su fútbol. Ha estado inteligente también en movimientos, ha estado bien en presión. Ha perdido algún duelo y ha seguido insistiendo a nivel defensivo. Creo que ha hecho un partido muy completo y me alegro por él", destacó.

Tras una irregular primera vuelta, en la que no ha ofrecido todo lo que se esperaba de él, Bryan Zaragoza parece ir a más. En su cuarta titularidad consecutiva, jugó ante el cuadro madrileño su tercer partido completo de la temporada y eso, además, le acerca a su fichaje definitivo por el Celta de Vigo.

Las condiciones para un traspaso de 13 millones de euros

En A Sede hicieron un gran esfuerzo en verano para conseguir su cesión con opción de compra, que se convertirá en obligatoria si se cumplen dos requisitos. En ese caso, el club gallego tendrá que desembolsar 13 millones de euros por su pase al Bayern Múnich. De un lado se estipuló que el Celta deberá acabar entre los 13 primeros clasificados de LaLiga, algo que ahora sí parece más que factible dada la resurrección del equipo. Pero, además, el ex del Granada tendrá que jugar al menos el 60% de los minutos disputados en competición oficial.

Ya supera el 50% de minutos jugados

En este sentido, el mayor protagonismo del malagueño ha provocado que su porcentaje de tiempo jugado se eleve actualmente hasta el 50,15%, tras cerrar 2025 en el 45,2%, por lo que se está más cerca de continuar en Vigo más allá del próximo 30 de junio. De momento, ha participado en 24 de los 29 encuentros oficiales disputados por el cuadro celeste, contabilizando 1.309 minutos, en los que además ha firmado cuatro asistencias.